Nieuwe dreun kan Erik ten Haag zijn baan kosten bij Manchester United: 'Regelrechte ramp'

Met een 2-3 voorsprong ging Manchester United donderdagavond de extra tijd in tegen Chelsea. Dat het door twee goals van Cole Palmer nog 4-3 zou worden had waarschijnlijk niemand verwacht, ook Erik ten Hag niet. Door de nederlaag vrezen Engelse media voor de toekomst van de trainer in Manchester.

Manchester Evening News zag dat Ten Hag, zonder de winnende trainer Mauricio Pochettino een hand te geven, de tunnel in liep. "Uit zijn reactie bleek wel hoe ontsteld hij was over de manier waarop ze de wedstrijd hadden weggegeven. Dit is een manager die onder druk staat, omdat hij de enorme hoeveelheid fouten van zijn ploeg dit seizoen niet kan corrigeren."

Ook bij The Guardian keken ze naar Ten Hag en voorspellen ze dat hij niet veel langer meer aan het roer zal staan bij de club uit Manchester. "Manchester United was troosteloos. Het probleem van Ten Hag en zijn ploeg is dat ze af en toe aardig spelen, maar dat nooit voor een langere periode doen."

Samenvatting knotsgek duel tussen Chelsea en Manchester United Chelsea en Manchester United zorgden samen voor vuurwerk tijdens hun Premier League-wedstrijd op donderdagavond. In totaal vielen er zeven doelpunten, waarvan twee pas na de 100e minuut (!).

"Dit zijn mogelijk de laatste stuiptrekkingen van Ten Hag. United is niet dichter bij de top gekomen dan toen Ten Hag de boel overnam twee jaar geleden. Hij mag niet klagen als de nieuwe eigenaar besluit om deze zomer voor een andere manager te gaan."

Ineenstorting

The Daily Telegraph ziet Ten Hag niet lang meer aan het roer staan bij de Engelse topclub. "Er zit een patroon in de ineenstortingen van Manchester United. Dat bedreigt de toekomst van Ten Hag ernstig. Hoe vaak is dit al niet gebeurd? Het was niet voor niets dat Ten Hag opvloog toen het bord met acht minuten extra tijd omhoog ging. Hij vreesde toen al voor het ergste.