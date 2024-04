Erik ten Hag baalt flink bij Manchester United na krankzinnig slotstuk: 'Twijfelachtig'

Erik ten Hag baalt van de, volgens hem onterecht, verloren wedstrijd tegen Chelsea donderdagavond. De trainer van Manchester United vindt dat de tegenstander erg veel geluk had bij de strafschoppensituatie in de blessuretijd van het duel.

De ploeg van Erik ten Hag stond na de reguliere speeltijd met 2-3 voor, maar na een knotsgekke slotfase werd het 4-3 voor The Blues. In de 100e minuut mocht Chelsea een penalty nemen nadat oud-PSV'er Noni Madueke naar het gras ging. Cole Palmer schoot deze binnen, en wist vervolgens nog een keer Andre Onana te passeren waardoor Chelsea de drie punten mee naar huis nam.

"We domineerden het spel en speelden briljant", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd. "We verdienden te winnen."

Knotsgek duel: Chelsea verslaat Manchester United van Erik ten Hag na twee goals na de 100e minuut (!) De wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United donderdagavond was er eentje met ontzettend veel vuurwerk. De ploeg van Erik ten Hag stond na de reguliere speeltijd met 2-3 voor, maar na een knotsgekke slotfase werd het 4-3 voor The Blues.

"Je kan het niet zo weggeven", vervolgt hij. "We moeten zo’n wedstrijd beter managen, ook al is het chaotisch. Het is de verantwoordelijkheid van heel het team."

Ondanks de verantwoordelijkheid van het team denkt de Nederlander dat Chelsea ook geluk heeft gehad. "Ik denk dat er geluk bij komt kijken met die strafschopsituatie. Het is twijfelachtig en heel licht, maar we moeten het daar gewoon beter doen."

Manchester United staat op dit moment zesde in de Premier League. Om nog Champions League te halen zou de ploeg Aston Villa moeten inhalen, dat op de vierde plek staat, 11 punten boven United. Een schrale troost voor Ten Hag is dat Aston Villa ook punten verspeeld heeft tegen Manchester City, maar hij kan daar niet tevreden mee zijn. "In vijf dagen hebben we vijf punten verspeeld. Dat is onnaceptabel. We moeten een hoge standaard hebben als we willen deelnemen aan de Champions League."