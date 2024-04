Oud-PSV Noni Madueke zorgt weer voor ophef: ploeggenoot sleurt hem weg bij arbiter

Noni Madueke krijgt de laatste weken flink wat speeltijd bij Chelsea en scoort regelmatig, maar met zijn gedrag bewijst hij zichzelf lang niet altijd een goede dienst. Kreeg hij het tijdens het duel met Everton nog aan de stok met zijn ploeggenoten, nu moest de scheidsrechter het ontgelden.

Tijdens de uitwedstrijd met Aston Villa kwam Chelsea in de eerste helft op een 2-0 achterstand. Na rust tekende Madueke voor de aansluitingstreffer en Conor Callagher maakte tien minuten voor tijd gelijk. In blessuretijd leek Axel Disai heel even voor het winnende doelpunt van de bezoekers te tekenen, maar de VAR greep in en de goal werd afgekeurd.

In aanloop naar het doelpunt beukte Benoit Badiashile Diego Carlos in diens rug. De arbitrale beslissing viel niet goed bij Chelsea en al helemaal niet bij Madueke. Na het laatste fluitsignaal stormde hij op scheidsrechter Craig Pawson om in diens gezicht te gaan staan schreeuwen naar hem te wijzen. Pawson kwam uiteraard niet terug op zijn beslissing en gaf de Engelse pingelaar een gele kaart.

Doelpuntenmaker Disas kwam tussenbeide en sleurde zijn ploeggenoot weg. Na afloop liet Madueke bij de BBC weten dat het volgens hem 2-3 had moeten zijn. "Het was gewoon een geldig doelpunt", aldus de vleugelaanvaller. "Meer valt er niet over te zeggen."

Strafschop

Eerder deze maand maakte Madueke zich belachelijk toen hij tijdens het treffen met Everton ruzie kreeg met zijn ploeggenoten over een strafschop. Hij wilde die bijzonder graag nemen, maar Cole Palmer was de aangewezen man. Er stond een langdurig geduw en getrek tussen spelers, voordat Palmer uiteindelijk aan kon leggen.