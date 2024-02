Oud-teammanager waarschuwt Feyenoord voor zondag tegen Almere City: 'Totaal andere ambiance'

Feyenoord verloor na penalty's van AS Roma in de tussenronde van de Europa League. Een mentale dreun voor de selectie die vorig jaar ook door Roma werd uitgeschakeld. Bas van Noortwijk stelt de fans gerust, deze spelersgroep komt er wel bovenop: "Deze groep spelers zit goed in elkaar."

Donderdagavond viel het doek voor Feyenoord in een Europese competitie, wederom tegen AS Roma. Dit keer waren ze dichterbij dan ooit, maar stonden ze uiteindelijk alsnog met lege handen. Bas van Noortwijk, teammanager van Feyenoord tussen 2007 en 2021, baalde als een stekker na afloop. " Feyenoord gaf aardig partij tegen Roma, grote delen van de wedstrijd waren ze de betere op het veld. Het is jammer dat ze weer uitgeschakeld worden in Rome. De zuurste nederlaag is natuurlijk wel de finale van twee jaar terug, maar deze komt dicht in de buurt."

Mentale klap

Rome ontwikkelt zich ondertussen tot het waterloo van Feyenoord. Drie keer uitgeschakeld worden door AS Roma gaat je niet in de koude kleren zitten, zou je zeggen. "Weer verliezen van Roma speelt wel mee in het gevoel, denk ik. Maar zaterdag gaat de knop natuurlijk weer om en moeten alle ogen op de competitie en de beker gericht worden." Feyenoord speelt dit weekend uit bij Almere City, dat is even andere koek dan Stadio Olimpico. "Het is wel duidelijk dat na een Europese wedstrijd de wedstrijden een stuk lastiger zijn, want er is een hele andere ambiance en andere omstandigheden."

Arne Slot

Voor Slot was het de zoveelste keer dat hij de code niet kon kraken van Roma. Ook tegen de nieuwe trainer Daniele De Rossi en met de nodige tactische aanpassingen was het toch Roma dat na penalty's doorging. " Het wordt op details beslist, zeker bij Slot zal er irritatie zijn dat je zelfs na een trainerswissel bij Roma niet kan winnen. Je doet er alles aan om de boel over de streep te trekken en dat lukt nét weer niet", leefde Van Noortwijk met de Feyenoord-trainer mee. Over de wissel van Alireza Jahanbakhsh was hij kort: "Als je vindt - en hij laat dat zien - dat hij goed penalty's kan nemen dan moet je hem gewoon wisselen."

Beker en competitie

Van Noortwijk kent de Feyenoord-groep natuurlijk goed als oud-teammanager en heeft er geen twijfel over dat de spelers de knop snel om kunnen zetten. " Die groep zit aardig in elkaar, dat laten ze zien in de competitie en in de beker. De staf zit er ook kort op volgens mij, zodat de irritaties zo snel mogelijk beperkt kunnen worden." Dat is een belangrijke zaak ook, want Feyenoord heeft nog genoeg om voor te spelen.

In de beker speelt Feyenoord donderdag in de halve finale tegen FC Groningen en in de competitie wil Feyenoord de tweede plek zo snel mogelijk veilig stellen. Dat is nog niet zomaar gebeurd, met een duel met PSV in aantocht. "Daarom moet je deze wedstrijd ook gewoon afsluiten, vandaag balen en dan weer door naar zondag. Voor de rest van het seizoen is het wel lekker dat je daar niet meer over na hoeft te denken."