'Twee topclubs concreet voor Jerdy Schouten: PSV zet in op absolute hoofdprijs'

Het is alles behalve zeker dat Jerdy Schouten na de zomer nog speler is van PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad is er namelijk genoeg interesse uit de Europese top, maar de Eindhovense clubleiding zet torenhoog in.

Twee topclubs zouden op dit moment geïnteresseerd zijn in Schouten: Juventus en Borussia Dortmund. Volgens de krant zegt het wel iets dat clubs van dit kaliber in de markt zijn voor de middenvelder. Juve en Dortmund zijn echter nog niet bereid om het bedrag te betalen wat PSV voor Schouten wil. Op hoeveel deze som ligt is niet bekend, maar er zou een forse zak geld op tafel moeten komen.

Joey Veerman

In de zaak van Joey Veerman ligt de interesse een stuk anders. De partner van Schouten op het middenveld speelde dit EK minder, waardoor de interesse in hem ook wat lijkt te zijn verdampt. De subtop van LaLiga of de Serie A zou nog een mogelijke bestemming voor hem kunnen zijn. Daarentegen kan hij ook voor een nieuw contract bij PSV kiezen. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot de zomer van 2026.

Andere interesse

Volgens de krant zou ook Johan Bakayoko nog altijd genoeg interesse genieten. De Belgische buitenspeler had als bankzitter een hele kleine rol bij België op dit EK. Toch is er nog altijd internationaal genoeg interesse. In een eerder stadium werden grote clubs als Arsenal al genoemd als geïnteresseerde ploegen voor Bakayoko.