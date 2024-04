PSV kan al vroegtijdig kampioen van de Eredivisie worden, maar deze teams waren nóg sneller

PSV gaat donderdag een historische avond tegemoet. Als het elftal van trainer Peter Bosz thuis Heerenveen verslaat, en Feyenoord later die avond niet wint bij Go Ahead Eagles is PSV officieel landskampioen. In dat geval heeft PSV de schaal al na 31 speelronden binnen. Toch zijn er deze eeuw clubs die zich sneller tot kampioen hebben gekroond. Wij zetten deze teams voor je op een rijtje.

Drie speelronden voor het einde kampioen worden is niet veel teams gegeven. PSV kan zich donderdagavond in een illuster rijtje scharen wanneer de landstitel officieel wordt bemachtigd. Bij een overwinning op Heerenveen gaat de aandacht naar de wedstrijd in Deventer waar Feyenoord punten moet laten liggen.

Wanneer wordt PSV kampioen? Dit zijn de scenario's voor Heerenveen - PSV en PSV - Sparta PSV wordt kampioen, zoveel is inmiddels wel zo goed als zeker met nog vier duels in de Eredivisie te gaan. De voorsprong op nummer twee Feyenoord is negen punten, dus kán het al snel officieel zijn. Dit zijn de scenario's voor de komende twee speelronden.

Voortijdig landskampioen

Mochten de scenario's vanavond gunstig uitpakken voor PSV, dan wordt de 25ste titel in de Eredivisie in de wacht gesleept. Lange tijd werd de indruk gewekt dat aankomend landskampioen ongeslagen de competitie door zou komen. Niets wees erop dat iemand de Eindhovenaren kon verslaan. Toch verraste NEC door met 3-1 van PSV te winnen, waardoor de ongeslagen status, en een verbetering van de snelste titel, ten einde kwam.

De laatste keer dat een team met nog zoveel speelronden de titel greep was Ajax in het seizoen van 2020/21. Onder succescoach Erik ten Hag versloegen de Amsterdammers Heerenveen in speelronde 31 met 5-0 in de kampioenswedstrijd. Voor die tijd was het PSV zelf dat in 2017/18 in dezelfde ronde kampioen werd. Het feest kon in Eindhoven losbarsten nadat rivaal Ajax met 3-0 werd verslagen.

Snelst behaalde kampioenschappen 21e eeuw

Als PSV donderdagavond officieel tot kampioen is gekroond komt het op een tweede plaats achter het PSV-elftal van het seizoen 2004/05. Dat seizoen won PSV de titel al vier speelronden voor het einde van de competitie, met spelers als Mark van Bommel, Philip Cocu en keeper Gomes.

Het record allertijden is in handen van Ajax (1997/98) en Feyenoord (1998/99) die allebei na 29 speelronden kampioen van Nederland werden.

Seizoen Kampioen Speelronde 2004/05 PSV 30 2023/24 PSV 31* 2020/21 Ajax 31 2017/18 PSV 31 2014/15 PSV 31 2008/09 AZ 31

*bij winst PSV en puntenverlies van Feyenoord

PSV de vroegste kampioen ooit

PSV staat in de 21ste eeuw te boek als de club die in 2004/05 met nog vier speelronden te gaan de titel bemachtigde. Bovendien heeft PSV nog een record in handen door op 8 april 1978 kampioen te worden. Nooit stond er een elftal zo vroeg in het seizoen met de titel in handen. Terwijl PSV dat seizoen 'pas' in de 31ste ronde kampioen werd. Maar doordat het WK in Argentinië die zomer volgde werd de competitie eerder uitgespeeld.