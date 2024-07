PSV komt met bevestiging en haalt Ryan Flamingo voor fors miljoenenbedrag naar Eindhoven

PSV en FC Utrecht hebben de transfer van Ryan Flamingo officieel naar buiten gebracht. De Domstedelingen zouden om en nabij de negen miljoen euro ontvangen voor de diensten van de verdediger.

Flamingo tekent een contract voor vijf jaar bij PSV. De Eindhovense clubleiding was al weken in onderhandeling met FC Utrecht voor de verdediger, maar vorige week werd een doorbraak in de gesprekken gemeld. Flamingo zou al meerdere transferperiodes in beeld zijn geweest bij PSV. Utrecht huurde de Nederlander van Sassuolo, maar deze zomer werd zijn optie tot koop geactiveerd.

Tweede transfer

Voor PSV is Flamingo alweer de tweede grote zomeraankoop. Zondag werd ook Couhaib Driouech officieel gepresenteerd bij de Eindhovenaren. Hij maakte voor 3,5 miljoen euro de overstap van Excelsior naar PSV. De derde versterking van technisch directeur Earnest Stewart moet Sepp van den Berg worden. De verdediger zou zelf graag naar Eindhoven willen, maar Liverpool zou een forse transfersom voor hem vragen.

'Een droom'

Voor Flamingo is het een ware droom om het shirt van PSV aan te mogen trekken. "Vroeger liep ik hier al stage en maakte ik De Herdgang mee. Het was voor mij altijd al een droom om voor de beste club van Nederland te spelen. Ik wil de lat nog hoger leggen, alles geven met het team en daar 100% voor werken. Het zou prachtig zijn als we weer kampioen kunnen worden. Ik wil zoveel mogelijk bereiken bij PSV."

'Een veelzijdige voetballer'

Technisch directeur Earnest Stewart is ook erg blij dat Flamingo na lange onderhandelingen binnen is. "Ryan is een veelzijdige voetballer die past binnen onze speelstijl. Zijn duelkracht en drang om naar voren te voetballen maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Ik ben tevreden dat we hem zo vroeg in de voorbereiding hebben kunnen vastleggen."