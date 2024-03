Rafael van der Vaart ziet in Donyell Malen 'een van de beste spelers van de wereld': 'Echt een megatalent'

Rafael van der Vaart zie flinke potentie in Donyell Malen. De aanvaller van Borussia Dortmund neemt het woensdagavond op tegen zijn oude club PSV. In aanloop naar dat duel laat Van der Vaart zijn licht schijnen op Malen. "Ik zie een potentie die niemand heeft."

Van der Vaart steekt niet onder stoelen of banken hoe hij over de 25-jarige aanvaller, zo laat hij blijken bij Rondo. "Ik zie in hem echt een megatalent en vind hem echt zo goed. Wil je de beste speler van de wereld worden? Dat is eigenlijk de vraag die ik hem wil stellen."

Toch vindt de analist dat Malen er niet alles uithaalt. Eerder noemde Van de Vaart de aanvaller al laks. "Hij heeft alles om het te kunnen doen (de beste speler ter wereld worden, red.), daar ben ik honderd procent van overtuigd. Ik wil hem bijna bij zijn strot pakken. Het is mijn irritatie dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft en ik denk dat hij veel meer kan."

'Lakse' Donyell Malen zorgt met goal tegen PSV voor deze Nederlandse primeur Donyell Malen heeft dinsdagavond tegen zijn oude club PSV voor een primeur gezorgd. In de achtste finale van de Champions League tekende de aanvaller namens Borussia Dortmund voor de openingstreffer. Zo werd hij de eerste Nederlander die scoorde tegen een Nederlandse club in de knockout-fase van de Champions League. Het duel eindigde in 1-1.

Goed seizoen

Malen is bezig aan een goed seizoen bij Borussia Dortmund. In totaal speelde hij al 32 duels, waarin hij dertien keer trefzeker was. Daarnaast gaf hij ook nog vier assists. In 2021 haalde Dortmund voor het laatst de kwartfinale van de Champions League. Toen was Manchester City uiteindelijk te sterk. Voor PSV is het alweer wat langer geleden. In 2007 behoorden de Eindhovenaren voor het laatst bij de beste acht club van Europa.