Tijjani Reijnders neemt verantwoordelijkheid na Oostenrijk: 'Niet voor het eerst dat ik een mindere wedstrijd speel'

In aanloop naar de wedstrijd tegen Roemenië wordt er nog altijd gesproken over de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk. Tijjani Reijnders, die zaterdag bij een mediamoment zat, miste in die wedstrijd twee grote kansen. "Ook ik had een offday tegen Oostenrijk", concludeerde de middenvelder.

Reijnders wordt bij Oranje, net als bij AC Milan, behoorlijk over het middenveld geslingerd. Dan staat hij weer op 10, dan staat hij weer op 6. Dat lijkt vanaf de buitenkant vervelend en verwarrend, Reijnders zelf heeft daar geen last van. "Dit gebeurt ook vaak bij Milan, dus ik ben dit wel gewend. Het is niet dat ik ineens iets compleet nieuws moet gaan doen als ik op één van de twee plekken sta."

Offday

Reijnders heeft zichzelf goed in de spiegel aangekeken de afgelopen dagen. Heel de selectie heeft dat gedaan. Er werd hem gevraagd of hij het moeilijk vond om er mee om te gaan, omdat zijn carrière in zo'n stijgende lijn zit. "Het is niet dat ik voor het eerst een mindere wedstrijd speel, dat zou gek zijn. Daar moet je momenten uit pakken waar het fout ging. Ik denk dat de wedstrijd tegen Roemenië een ideale wedstrijd is om te laten zien hoe het wel moet."

Reijnders miste twee grote kansen: "Ja, dat klopt. Ik analyseer altijd mijn wedstrijd en daarin zag ik dat ik hem in dit geval beter met links had kunnen nemen dan met rechts. Dat pak ik dan op in de training." Richting de volgende tegenstander, Roemenië, weet hij al wat hij kan verwachten: " Zij spelen ook met veel intensiteit, we moeten ervoor zorgen dat wij secuurder aan de bal zullen zijn zodat er rust in het team is."

'Ik eis dat ik elke wedstrijd belangrijk ben'

Wie ook erg zelfkritisch op zichzelf was na het duel met Oostenrijk is keeper Bart Verbruggen. "Ik eis van mezelf dat ik elke wedstrijd belangrijk ben voor het team", legt hij uit. "Dan kijk je naar de momenten waar je tegengoals incasseert, en dan baal je soms", doelt hij op één van de tegengoals die hij kreeg. "Maar ik praat me mezelf niet in de put." Hij leert er juist van.

Hij licht een één van de tegengoals uit: "Zo'n goal van Marcel Sabitzer (2-3), ik denk niet dat die onhoudbaar was. Ik had achteraf het gevoel dat ik 'm had moeten hebben. Ik heb het er met Patrick Lodewijks over gehad", legt de 21-jarige keeper uit. "Het wordt nu wel heel technisch, maar: als ik me zelf langer groot houd en langer wacht, heb ik meer kans om deze bal te pakken."

'Dat ga ik proberen': Oranje-doelman Bart Verbruggen heeft plan voor eventuele penaltyserie tegen Roemenië op EK Het Nederlands elftal treft dinsdag in de achtste finales van het EK voetbal Roemenië. Precies een week na de pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk. In de knock-outfase begint elk land weer met een schone lei, maar het betekent ook dat het weer op strafschoppen aan kan gaan komen. Meestal loopt dat slecht af voor Oranje, maar doelman Bart Verbruggen heeft een plan om dat eens niet te laten gebeuren.

Kritiek online

Online waren er overal kritieken te lezen na de slechte partij tegen Oostenrijk. Daar proberen de heren zich niet druk over te maken. Liever focussen zij zich op de aanstaande wedstrijd met Roemenië, is al gauw het antwoord. Krijgen ze dan echt niks mee? "Ik zit niet zo op social media, dus ik krijg er niet zo veel van mee. Maar ik trek het me ook niet aan. Wat me wel wat doet zijn wat de mensen om me heen die er wat van vinden", vertelt Verbruggen.

Ook Reijnders weerlegt dat, maar Verbruggen wil er nog wel wat aan toevoegen. "Dat ik me er niet mee bezig houd, wil niet zeggen dat ik mij niet verantwoordelijk voel. Ik ben ook kritisch naar mezelf. Ik stond tenslotte ook op dat veld." Nu is het in de woorden van Tijjani Reijnders: Vol goede moed op naar het duel met Roemenië.'