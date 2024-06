'Nederland-Duitsland wordt de finale': meestervoorspeller verwacht meeslepend einde EK

"Nederland-Duitsland wordt de finale." Dat stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

De Mos zag ook dat niet Ronald Koeman, maar Virgil van Dijk en Nathan Aké vrijdag de eerste persconferentie deden na de sof tegen Oostenrijk. "Ik denk dat Koeman ook gezegd heeft: jongens pak je verantwoordelijkheid. Ik heb mijn zegje gedaan, jullie weten hoe we gaan spelen tegen Roemenië, nu moet alles uit de kast komen bij jullie zelf", dacht De Mos.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Italië '82 als voorbeeld

Volgens de oud-trainer is het helemaal niet erg dat het achter de schermen dondert en er negatief wordt gepraat in talkshows. "Ik heb een WK meegemaakt in '82 met met Italië. Die werden ook afgemaakt door de pers en op het einde werden ze wereldkampioen", aldus De Mos, die ook precies weet hoe de finale eruit zal zien.

"Het gaat de finale worden tussen Nederland en Spanje of Duitsland", voorspelt de meestervoorspeller. "Ik en mijn gevoel zeggen dat het een Nederland - Duitsland gaat worden."

Danny Makkelie

Aad de Mos was ook op de hoogte van het nieuws dat Danny Makkelie naar huis is gestuurd. De UEFA heeft voor andere scheidsrechters gekozen in de achtste finales. "Ik begrijp dat niet. Hij heeft de twee moeilijkste wedstrijden (Duitsland - Hongarije en Kroatië - Italië, red.) gehad. Het is vaak ook een politiek spel", denkt De Mos. Volgens hem is het ook belangrijk om steun te hebben van bepaalde UEFA-bobo's.

