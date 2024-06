Jerdy Schouten heeft 'beide kanten van de medaille' gezien in de voetballerij: 'Had ik voor geen goud willen missen'

Als er iemand bij Oranje beide kanten van de medaille kent in de voetballerij is het Jerdy Schouten wel. Zijn voetbalcarrière heeft meer dan eens aan een zijden draadje gehangen, maar elke keer krabbelde hij weer op. Van op amateurbasis spelen bij Telstar naar het EK met Oranje.

Schouten legde een atypische reis af richting het Nederlands elftal. Sommigen noemen hem een laatbloeier, anderen wijten het aan waardering voor zijn type middenvelder. Hoe dan ook is Schouten goed terecht gekomen. Hij kwam deze zomer terug naar Nederland. Hij ging spelen bij PSV, stond vanaf moment één in de basis en ging niet meer weg. Hij werd kampioen en speelde in de Champions League. Maar nog altijd is hij zijn tijd bij onder andere Telstar niet vergeten.

'Beide kanten van de medaille gezien'

Sterker nog, hij wordt enthousiast als hij het over die tijd heeft. “Het is extra mooi dat ik beide kanten van de medaille heb gezien. Ik weet ook hoe het bij zo’n club eraan toe gaat. Als je me dat nu vraagt, dan heb ik dat voor geen goud willen missen.” Schouten kwam bij Telstar terecht nadat hij bij ADO weg moest.

Zijn herstel van het compartimentsyndroom duurde te lang. Daarna klopte hij bij Telstar aan. “Ik was heel blij dat ik bij Telstar aan de slag kon, ik ging daar op amateurbasis voetballen voor acht wedstrijden. Dat laat wel zien dat ik niet heel erg veel keuze had.”

En Schouten is niet de enige in Oranje die in de Keuken Kampioen Divisie ervaring heeft opgedaan. Maar liefst 15 spelers speelden in de KKD, bij elkaar zo’n 550 wedstrijden. Veel vanwege de jong-teams die in de KKD zitten. “Ik denk dat het goed is voor het Nederlandse voetbal dat die clubs er zitten. Ik snap dat je als KKD-team boos kan worden als de ene keer een team tegen jonge gasten speelt en jij moet tegen gasten uit het eerste. Maar het helpt voor de ontwikkeling van de speler.”

Van wasmachine naar professor

Volgens Schouten is het nogal een verschil als je tegen een 19-jarige of 31-jarige speelt. “Dan kan zo’n jongen van 19 wel meer getalenteerd zijn, maar iemand van 31 heeft meer ervaring en daar kan je weer van leren.” En dat deed Schouten. Hij verdiende later een transfer naar Excelsior en daarna al snel naar Bologna, waar hij vier jaar speelde.

Daar kreeg hij de bijnaam Lavatrice, de wasmachine. Later werd deze omgetoverd tot Professore. Toch een betere bewoording. Maar het is niet zo dat de waardering daarvoor minder was. Ook niet voor zijn type middenvelder. “Nee, dat heb ik niet. Bij Excelsior merkte ik veel waardering, ook vanuit de media. In Italië was dat nog meer, natuurlijk. Daar zijn ze er gek op. Nu heb ik ook niks te klagen over waardering eigenlijk”, zegt hij lachend. “Dat komt natuurlijk ook doordat we met PSV een fantastisch seizoen achter de rug hebben.”

'Een confidenceboost'

Schouten wordt ondertussen meermaals in verband gebracht met andere clubs in het buitenland. Daar weet hij van, maar laat hij links liggen. Hij wil er ook niet te lang bij stil staan. “Op dit moment kan ik alleen maar zeggen dat ik het naar mijn zin heb bij PSV, dat lijkt me ook niet anders te kunnen na dit seizoen. Maar er zijn natuurlijk altijd uitdagingen bij bepaalde clubs waar je ook geen nee tegen kan zeggen.”

Eerst moet Schouten nog presteren met Oranje op het EK, op weg naar iets heel moois.“We hebben wel een confidence boost gehad. Sinds de oefenwedstrijden zit er al een stijgende lijn in en die moeten we dit toernooi vast gaan houden."

