Wim Kieft verwoestend over Ajax-aankoop: 'Grootste drama dat ze ooit hebben gehaald'

Wim Kieft heeft maandagavond wederom uitgehaald naar Josip Sutalo. In Veronica Offside vertelt de oud-voetballer dat de Kroaat 'het grootste drama is dat Ajax ooit heeft aangekocht'.

"Sutalo vind ik echt het grootste drama dat Ajax ooit heeft kunnen binnenhalen", vertelt Kieft over de Kroaat van Ajax. Sutalo werd deze zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. Voor de Kroatisch international werd 20 miljoen euro neergeteld. "Bij die goal van Van Bommel rent hij achter hem aan, maar hij stopt gewoon met lopen", doelt Kieft op de wedstrijd van de Amsterdammers in Alkmaar afgelopen weekend. (Tekst gaat verder onder de video)

Negatief

Eerder liet Kieft zich ook al negatief uit over de kwaliteiten van Sutalo. ' Sutalo dicht je leiderschapskwaliteiten toe als centrale verdediger en Kroatisch international met een prijskaartje van 20 miljoen euro. Maar die zakt bijna iedere wedstrijd opnieuw door het ijs ', zei Kieft vorige week in zijn column in De Telegraaf. ' Vaak is het excuus dan dat iemand moet wennen, maar Sutalo kwam met een bepaalde status naar Amsterdam en hij speelt hier niet in de Premier League, maar in de Eredivisie tegen clubs als FC Volendam, NEC en Fortuna Sittard. '