Trainer Edward Sturing na degradatie Vitesse: 'Wie niet meer wil of kan, moet zich melden'

Edward Sturing is als trainer van Vitesse bezig met een onmogelijke missie. De club uit Arnhem kreeg vrijdag achttien punten straf opgelegd door de voetbalbond KNVB, waardoor de staartclub in de Eredivisie op min één punt staat. Degradatie is een feit.

Vitesse is 35 seizoenen na elkaar onafgebroken aanwezig in de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Aan die reeks, waaraan Sturing heeft bijgedragen in allerlei rollen bij de club, komt dus een einde. Toch verlangt hij van zijn spelers dat ze de laatste vier speelronden niet verzaken. Tegen De Gelderlander zegt hij: "Je voetbalt ook voor je toeschouwers. Wie niet meer wil of kan, moet zich maar bij mij melden. Dan speelt die niet meer. Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten verder."

Licentie

Het clubicoon was afgelopen weekend na de nederlaag tegen PSV (6-0) zelf ook niet echt het positieve zonnetje in huis. Toen zei hij: "Het wordt nu wel heel lastig: vier wedstrijden te gaan en zeven punten achter. Dat gaan we niet redden." Dat voorgevoel komt dus nog veel sneller uit dan hij toen vreesde. Het enige hoopvolle aan de situatie vat Sturing zo samen: "Het belangrijkste is dat we de licentie behouden, dat er ook volgend seizoen betaald voetbal is in Arnhem."

Hoogtijdagen van Vitesse

In 1988/1989 werd Vitesse kampioen van de Eerste Divisie. Het jaar daarop verliep het promotiejaar in de Eredivisie geweldig: Vites werd vierde. Jarenlang eindigde de club in de top zes, tot er in 2002/2003 een enorme terugval kwam (veertiende). Vanaf 2011/2012 kon de Gelderse club zich weer een stabiele subtopper noemen, tot 2023/2024 dan, dat werd afgesloten op plek tien.

Vitesse won de KNVB beker in 2017 en was tweemaal de kampioen van de Eerste Divisie.

Het doek is gevallen: Vitesse mag niet verdwijnen, kán niet verdwijnen. pic.twitter.com/znmNTJdGtT — Vitesse (@MijnVitesse) April 19, 2024