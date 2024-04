Vitesse kan eerste club worden die op negatief aantal punten eindigt

Het seizoen zit erop voor Vitesse. De club uit Arnhem heeft 18 punten straf gekregen van de KNVB, waardoor degradatie niet meer ontlopen kan worden. Die gigantische puntenstraf heeft wel een bijzonder effect: de club staat nu op -1 punt in de Eredivisie. Daarmee kan Vitesse de eerste profclub in Nederland worden die op een negatief aantal punten een seizoen eindigt.

De KNVB heeft Vitesse de straf gegeven vanwege de financiële puinhoop bij de club. Het was tot voor kort nog onzeker of de club dit seizoen wel kon afmaken, maar inmiddels is bekend dat dat gaat lukken. Toch is nog allerminst zeker of de Arnhemmers volgend jaar wel kunnen aantreden in de Keuken Kampioen Divisie.

De club gaat dus van 17 punten naar -1 punt. Een enorme straf die is uitgedeeld door de bond. Het is zelfs de grootste puntenaftrekking in het Nederlandse profvoetbal ooit. Die twijfelachtige eer werd gedeeld door Fortuna Sittard (2016/17) en wijlen AGOVV (2010/11) met negen punten aftrek. Overigens werd de voormalig voetbalclub uit Apeldoorn niet lang na de puntenaftrek failliet verklaard. Een teken aan de wand voor Vitesse? Tekst loopt door.

Grootste puntenstraf ooit in het Nederlandse betaald voetbal:

Vitesse in 2023/24 -18

Fortuna Sittard in 2016/17 -9

AGOVV in 2010/11 -9 — Bart Frouws (@bartf) April 19, 2024

Het is zover wij weten nog nooit voorgekomen dat een Nederlandse profclub op een negatief aantal punten het seizoen eindigt. Wel gebeurt het vaker dat clubs met een negatief aantal aan het seizoen beginnen. Ook Nederland kent daarin een paar voorbeelden, met NAC in de Eredivisie met -1 punt (2010/11). Een treetje lager zijn MVV, AGOVV, Veendam, Almere, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Dordrecht ooit met een negatief aantal punten begonnen aan een nieuw seizoen.

Grootste puntenaftrekkingen ooit

In vergelijking met sommige puntenaftrekkingen in het buitenland valt die voor Vitesse nog wel mee. Zo kregen Lazio (2005/06), Fiorentina (2005/06), AC Milan (2005/06) en Luton Town (2008/09) ooit dertig punten aftrek.

Het seizoen 2005/06 in Italië stond bekend als het seizoen met het Calciopoli-schandaal. Vlak voor het einde van het seizoen werd bekend dat de bovengenoemde clubs op grote schaal aan matchfixing deden. Ook Juventus, Reggina en AC Arezzo waren bij het schandaal betrokken.

Vitesse kan nog punten scoren

Het seizoen zit er echter nog niet op voor Vitesse. Ze hebben nog vier wedstrijden om van het negatieve aantal punten af te komen. De club speelt nog thuis tegen Fortuna, uit tegen FC Utrecht, uit tegen sc Heerenveen en thuis tegen Ajax. Er zijn dus nog maximaal twaalf punten te behalen. Maar daarmee gaan ze ook nummer 17 FC Volendam niet meer inhalen: de club uit het vissersdorp staat op 19 punten.