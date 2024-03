Unicum voor Engeland: nationale elftal verkoopt meer uit- dan thuisshirts

Nike en het Engelse nationale elftal kregen veel kritiek over zich heen nadat de nieuwe tenues werden gepresenteerd. Het thuisshirt heeft namelijk een bewerking van de Engelse vlag op de kraag staan. Het controversiële kruisje maakt dat er voor het eerst meer uit- dan thuisshirts worden verkocht.

De Engelse vlag bestaat uit een wit vlak met een rood kruis. Op de nieuwe shirts - die ook tijdens het EK in Duitsland gedragen moeten worden - is het kruis ook een beetje paars en blauw. Dat is voor de fans maar lastig te verkroppen. Het teken vertegenwoordigd immers het Sint-Joriskruis, een belangrijk symbool binnen het Engelse nationale erfgoed.

De ontevredenheid van de Engelse fans is ook terug te zien in de verkoopcijfers. Regis Schultz, CEO van de Engelse sportzaak JD Sports, vertelde aan The Sun dat er voor het eerst in de geschiedenis meer uit- dan thuisshirts worden verkocht. Het opvallende kruisje is namelijk alleen op het thuistenue terug te vinden.

Geen prioriteit

De Engelse bond verdedigde de keuze voor het tenue door te stellen dat het niet de eerste keer is dat het kruisje is aangepast. In een officieel persbericht liet het weten dat er vaker voor gekleurde Sint-Joriskruisjes is gekozen. Hoofdtrainer Gareth Southgate snapt ook niet zo goed waarom er met het logo gesleuteld is. In een persconferentie liet hij weten dat het "geen prioriteit" voor hem is. "Zolang de drie leeuwen er maar op staan."