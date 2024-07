Vader Tijjani Reijnders trots op zoon na uitverkiezing in Spaanse krant: 'Kijken heel anders naar voetbal'

Tijjani Reijnders was één van de revelaties van het EK voetbal. Niet voor niks leverden zijn prestaties voor het Nederlands elftal hem een plekje op in een bijzondere publicatie. De Spaanse krant Marca selecteerde Reijnders in een sterk elftal.

De Spaanse krant zette Reijnders en landgenoot Bart Verbruggen in het 'elftal der revelaties' van het EK. Niet per se de beste spelers van het EK, maar wel een elftal vol voetballers die zich echt goed hebben laten zien in Duitsland en van wie het wellicht niet zo verwacht werd. De andere namen van dat elftal van Marca zijn onder anderen Georges Mikautadze (Georgië), Ferdi Kadioglu (Turkije) en Feyenoorder David Hancko van Slowakije. Ook de Roemeen Ratiu met zijn blauwe haar is opgenomen.

'Kijken heel anders naar voetbal'

Dat zijn zoon Tijjani in het elftal is opgenomen, stemt vader Martin zeer gelukkig. Op LinkedIn laat hij zijn trots blijken. 'Mooie erkenning van de grootste sportkrant van Spanje die Tijjani en Verbruggen opnam in het revelatie elftal van het EK', schrijft vader Reijnders. 'Bijzonder blijft het dat ze in het buitenland heel anders naar voetbal kijken als in Nederland want uiteraard was ook Schouten één van de beste nieuwkomers.'

Geen Lamine Yamal

In de elf opvallendste spelers van de Spaanse krant is verder geen ruimte voor spelers van Engeland of Spanje, de twee finalisten. Ook Lamine Yamal staat daar niet bij. De pas net 17-jarige aanvaller van Spanje kan ook tot 'revelatie' gerekend worden, aangezien niemand verwacht had dat hij bij zijn debuut op een eindtoernooi zo'n hoofdrol zou spelen. Maar de jonge rechtsbuiten van FC Barcelona staat zo goed als zeker wel in het elftal van beste spelers op het EK overall.

Teleurstellingen

In het elftal vol teleurstellingen van het EK staat 'gelukkig' geen Nederlander. Blijkbaar hadden ze bij Marca geen al te hoge pet op van Memphis Depay, want de Nederlandse aanvaller viel volgens iedereen in Nederland zwaar tegen. Namen die de 'tegenvallende elf' wel hebben gehaald zijn Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo en Oleksandr Zinchenko.