Waarom Oranje-international Tijjani Reijnders op zijn 16de terug naar de amateurs ging: 'Mooiste jaar uit hun jeugd'

Tijjani Reijnders heeft waarschijnlijk de meest bijzondere loopbaan van alle spelers bij het Nederlands elftal. Zo'n tien jaar geleden speelde de middenvelder van AC Milan nog in de krochten van het amateurvoetbal. Dat kwam door zijn vader Martin Reijnders, die zijn zoons Tijjani en Eliano weghaalde bij FC Twente. Waarom deed hij dat?

Dat doet de vader van Oranje-international Tijjani in gesprek met Erben en Renate Wennemars, die tegenwoordig samen de podcast 'Topsportouders' hebben. Martin Reijnders vertelt hoe de latere EK-deelnemer uiteindelijk wegging uit de jeugdopleiding van FC Twente. "Hij zat daar al vijf jaar in de jeugd en het was elke ochtend om zes uur met de busjes die kant op, daar naar school en om acht uur 's avonds terug. Elk jaar zeiden we tegen die jongens 'als jullie het niet meer leuk vinden, dan gaan we kijken of we wat anders kunnen doen.'"

In die tijd wilde PEC Zwolle de twee talentvolle broers overnemen. Zij hadden alleen geen geld en FC Twente wilde Tijjani en Eliano absoluut niet naar een andere club laten gaan. Toen nam Martin een bijzonder besluit. "Toen zei ik: 'dan ga ik iets doen wat jullie niet leuk vinden: dan gaan ze terug naar de amateurs." Dat doe je toch niet, zeiden ze. Maar ik heb het toch gedaan."

Hij was namelijk trainer van amateurclub CSV'28 en bracht zijn jongens daar onder. "De trainingen doordeweeks deden ze bij PEC Zwolle, alleen tijdens de competitiewedstrijden zaten ze bij mij. 15 en 16 jaar, tegen vierdeklassers. Nu is het natuurlijk een fantastisch verhaal voor ze. Uiteindelijk mochten ze na dat jaar gratis naar PEC Zwolle toe."

De keuze van papa Reijnders pakte dus uitstekend uit, maar hij merkt vooral op dat zijn zoons het ook gewoon leuk vonden om in het amateurvoetbalwereldje rond te lopen. "Het was het mooiste jaar uit hun jeugd. Ze zagen het van de andere kant. De derde helft bij ons elftal, jongens die een biertje dronken. Zij dronken dan cola. Ze hebben nog steeds contact met al die jongens. Ik maak vaker van dat soort eigenwijze beslissingen, gelukkig pakte het goed uit."

Zowel Tijjani als Eliano werden uiteindelijk toch profvoetballer. Tijjani ging via PEC naar AZ en verdiende daar een miljoenentransfer naar AC Milan. Ook is hij nu een basisspeler op het EK onder bondscoach Ronald Koeman. Eliano speelt nog altijd bij PEC Zwolle.

