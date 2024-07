Dit is Andrei 'Sonic' Ratiu: de Roemeen met blauw haar en een verleden in de Eredivisie

Het is een opvallende verschijning bij Roemenië: de rechtsback met blauw haar. En in Nederland is het ook geen onbekende, want Andrei Ratiu speelde tien wedstrijden in de Eredivisie.

Cody Gakpo kreeg maandag op de persconferentie nog een vraag over de rechtsback van Roemenië. Volgens de Roemeense journalisten is hij een van de betere spelers van het team en kon Gakpo zijn borst natmaken. De aanvaller van Liverpool zei alle wedstrijden van Roemenië op het EK gezien te hebben en vond de blauwharige verdediger inderdaad goed.

Ratiu heeft ook een Spaans paspoort en werd groot gebracht bij Villarreal. Bij de Spaanse club debuteerde hij in de Europa League in 2018/2019, wat achteraf zijn enige wedstrijd voor Villarreal op het hoogste niveau bleek. Hij stond er tot en met het seizoen 2020/2021 onder contract, maar werd tussendoor wel even verhuurd.

Andrei Ratiu bij ADO Den Haag

En niet zomaar aan een club, maar aan ADO Den Haag. Daar speelde hij in een half seizoen tien Eredivisie-wedstrijden en ook nog twee potjes in de beker. Ratiu speelde onder andere tegen PSV, waar hij tegenover Donyell Malen stond. En tegen Feyenoord, waar Lutsharel Geertruida achterin stond. Twee spelers waar hij dinsdagavond mogelijk tegenover staat.

De periode van Ratiu was niet succesvol. Een 'flop', noemt het AD het zelfs. Daar reageerde de rechtsback op zijn periode in Den Haag: "Het was moeilijk. Ik was helemaal alleen, zonder familie en vrienden, in een ander land, met een andere klimaat en taal." Hij heeft met weinig spelers van ADO meer contact, maar nog wel met Michiel Kramer. "Michiel stuurde me een berichtje en wenste me veel geluk en een goede wedstrijd tegen Nederland."

Donyell Malen en Andrei Ratiu in duel in de Eredivisie / Getty Images

Sonic the Hedgehog

Door zijn blauwe haar heeft Ratiu de bijnaam Sonic gekregen, vernoemd naar Sonic the Hedgehog. Dat is een heel snel 'poppetje', die je kan besturen in videogames. De Roemeense Sonic is momenteel speler van Rayo Vallecano, waardoor hij op 25-jarige leeftijd (inmiddels is Ratiu 26) eindelijk debuteerde in LaLiga.

Ondanks dat hij tot slechts twaalf wedstrijden kwam, kan de negentienvoudig international van Roemenië volgens de Spaanse krant Marca interesse genieten van een paar subtoppers. Atalanta Bergamo, Brentford en Brighton & Hove Albion zouden interesse in hem hebben.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: 'Terugvallen op rotsvaste organisatie' Nederland moet zich revancheren tegen Roemenië na het debacle tegen Oostenrijk. Alles wat goed ging vóór de wedstrijd tegen Oostenrijk, ging tegen de heren van Ralf Rangnick fout. Ronald Koeman zal tegen Roemenië terugvallen op betere tijden en voor een compact team zorgen. Geen nieuwe afspraken, terug naar het bekende.

