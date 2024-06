Pislinke vader Tijjani Reijnders: 'Jij gaat de loopbaan van mijn zoon niet dwarsbomen!'

Tijjani Reijnders speelde jaren geleden nog bij de amateurs, maar is nu niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. Zijn vader Martin Reijnders speelde daar een grote rol in. Dat hij zo betrokken was, was niet voor iedereen even leuk.

De vader van Tijjani was ook een tijdlang de trainer van de huidige Oranje-international. Tien jaar geleden speelde de middenvelder van AC Milan nog bij de amateurs, onder leiding van zijn vader. Daarna ging de middenvelder naar PEC Zwolle, waardoor Reijnders de ontwikkeling van zijn zoon niet meer volledig in eigen hand had. Dat vond hij soms lastig, zo bleek in de podcast 'Topsportouders' van Erben en Renate Wennemars.

Papa Reijnders weet nog goed dat hij een keer verhaal ging halen bij een jeugdtrainer van de Zwollenaren: "Toen speelde hij in de A1, bij PEC Zwolle. De trainer vond hem een geweldige rechtsbuiten, maar hij heeft helemaal niks van een rechtsbuiten. Dat heb ik even aangekeken en, zo eigenwijs ben ik dan, toen ben ik naar die trainer toegegaan en heb ik aangegeven: 'Jij gaat de carrière van mijn zoon niet op die manier dwarsbomen!'"

Reijnders kreeg zijn zin

Als Renate Wennemars vervolgens vraagt of Martin Reijnders dat ook op een beleefde toon heeft gevraagd, moet hij iets bekennen. "Ik kan wel eens direct uit de hoek komen. Als ik denk dat iets de verkeerde kant op gaat, word ik verbaal wat harder. Dat moet ik ook niet doen, dat weet ik." Toch kreeg Reijnders uiteindelijk zijn zin. "Hij heeft hem vervolgens als controlerende middenvelder in een oefenduel opgesteld. Toen ging het ineens snel."

'Kan natuurlijk niet'

Spijt van zijn actie heeft de vader van de Oranje-international niet. Al weet de oud-profvoetballer ook wel dat niet elke vader zoiets kan eisen. "Ik gaf wel heel duidelijk aan dat dit niet de bedoeling was. Wat eigenlijk niet kan natuurlijk, wat ik deed. Dat kan natuurlijk niet", zo erkent hij nu.

Tijjani Reijnders op het EK

De tijden zijn veranderd. Inmiddels is Tijjani Reijnders een vaste waarde als middenvelder bij het Nederlands elftal. Hij kwam op het EK in alle drie de groepsduels in actie en lijkt onder Ronald Koeman ook zeker van een basisplaats in het achtste finale-duel tegen Roemenië.

