Vader van Tijjani Reijnders was woedend op Oranje-speler: 'Ik had je van voetbal afgeschopt'

De vader van Oranje-international Tijjani Reijnders heeft op bepalende momenten een hand gehad in de loopbaan van de AC Milan-middenvelder. En daarbij was Martin Reijnders zeer zeker streng als hij vond dat de situatie daar om vroeg.

Martin spreekt over de sportieve opvoeding van zijn zoon in de podcast 'Topsportouders' van Erben en Renate Wennemars. Zelf heeft het koppel ook ervaring met het begeleiden van een getalenteerd kind: Joep Wennemars is net als zijn pa Erben een profschaatser geworden.

Gaandeweg het gesprek vertelt Martin over enkele situaties waarin hij zijn zoon steunde, adviseerde en hielp met knopen doorhakken. Maar uiteraard waren er ook momenten waarin er wat kritiek en serieuze toespraken nodig waren. "Een kind denkt: een papa doet het voor me, het komt goed", vertelt Martin. "Er was een keertje, dat was leuk, toen hij in het laatste jaar zat voordat hij in het eerste kwam."

"Hij werd niet opgeroepen, hij zat ernaast, hij zat op de bank. Hij zei: 'Pap, kom eens kijken bij de training, hij wil me niet opstellen.' Ik ging kijken. Ik dacht: jeminee, wat ben je aan het doen. Ik zag mezelf terug. Alles op een heel laag tempo, zo weinig mogelijk doen. Hij kwam naar me toe en zei: "Ik zit niet bij de selectie.""

Martin reageerde bot. "Ik zei: "Ik begrijp het wel, ik had je van voetbal afgeschopt als ik hem was. Je doet helemaal niks!" Hij belde later zijn moeder op en zei huilend: "Mijn droom valt in duigen. Papa vindt nu ook dat ik het niet meer goed doe." Hij was niet gewend dat ik niet achter hem stond."

"Toen is het lichtje gaan branden bij hem. Alle oefeningen die je doet, moet je op het hoogste tempo doen. Dat heb ik ze voorgehouden: honderd procent geven, zodat je in de wedstrijd nooit te kort komt."

Eerder sprak Reijnders senior over de keuze om hem, en ook zijn broer, toen ze zestien waren weg te halen uit de jeugdopleiding van FC Twente. Ze voetbalden toen een seizoen in een lage amateurklasse. Aanvankelijk waren de jongens het totaal niet eens met die gang van zaken. Inmiddels zien ze het als een van de beste jaren uit hun leven.

Daarnaast erkent Martin dat hij zich soms iets te direct en iets te gedetailleerd bemoeide met de opleiding van Tiijani. Zo bemoeide hij zich met het besluit van een trainer om hem als rechtsbuiten op te stellen. Die positie ligt hem geheel niet, vond en vindt Martin. Dat liet hij de trainer in niet mis te verstane woorden blijken.

