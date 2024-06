Vervanger Frenkie de Jong nog onduidelijk: 'Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn nog opties'

Frenkie de Jong zit nog altijd op schema in zijn herstel. Dat is het verhaal dat Ronald Koeman deelde op de persconferentie woensdagmiddag. Donderdag speelt Nederland een oefeninterland tegen Canada. Pas na deze wedstrijd zal Frenkie de Jong zich voegen bij de groepstraining.

Frenkie de Jong raakte in april geblesseerd aan zijn enkel tijdens de kraker met Barcelona op bezoek bij Real Madrid (3-2). Sindsdien is hij aan het revalideren. Naar eigen zeggen loopt hij daarin op schema. Hij is al aangesloten bij Oranje, maar traint nog niet met de groep mee.

Dit is Frenkie de Jong: ster bij FC Barcelona, kersverse vader en getrouwd met jeugdliefde Mikky Kiemeney Frenkie de Jong veroverde een aantal jaar geleden met Ajax de voetbalwereld en speelt inmiddels al jarenlang bij FC Barcelona. Hij kende privé een bijzonder jaar, want De Jong werd vader en trouwde met zijn Mikky Kiemeney. Dit weten we allemaal over een van de belangrijkste spelers van Oranje op het aankomende EK voetbal.

Koeman wilde nog niets kwijt over wanneer hij weer zou spelen. Wel vertelde hij hoe het gaat en wanneer hij weer op de training zal zijn. "Het loopt nog steeds volgens plan, van te voren was al duidelijk dat hij er tot en met de eerste wedstrijd niet is. Vanaf de eerste wedstrijd zal hij ergens aansluiten en rustig aan gaan beginnen." Dat betekent dat De Jong op zijn vroegst vrijdag op het trainingsveld te zien is.

Ruud Gullit blijft kritiek uiten op Frenkie de Jong: 'Dat ga ik Frenkie ook wel zeggen' Twee goals en zes assists in 54 interlands. Frenkie de Jong staat niet bekend om zijn rendement, maar dat moet volgens Ruud Gullit anders. De voormalig wereldtopper gaat dan ook een boodschap aan Frenkie meegeven.

Vervanger van Frenkie de Jong

Of er een vervanger voor De Jong meegaat naar het EK? "We weten dat een avond voor de eerste groepswedstrijd je bij een blessure nog iets kan veranderen. Daar is het te vroeg voor. We hebben nog het idee dat hij de eerste wedstrijd fit kan zijn. Mocht dat niet het geval zijn, moeten we kijken hoe we daar mee om gaan. Maar ik denk dat hij nog wel inbreng gaat krijgen dit toernooi."

Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners zijn nog opties voor de plaats van Frenkie de Jong. Zij zijn nog weg, met de goedkeuring van Koeman. "Je kan wel verwachten dat zij zullen spelen de tweede wedstrijd. Dan ga ik hun beoordelen." Reijnders speelt nog oefenpartijen met AC Milan aan de andere kant van de wereld, Koopmeiners speelde zondag nog met Atalanta. Ook staat Koopmeiners in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus, wellicht dat hij daar ook nog mee bezig is.

Oefenwedstrijd Canada

Koeman ging verder in op de keeperssituatie: Bart Verbruggen wordt de nummer 1, Mark Flekken nummer 2 en Justin Bijlow nummer 3. Koeman wilde ook nog niets loslaten over de formatie en tactiek. "Dat zullen jullie morgen zien", zei Koeman. "Ik heb met de helft van alle spelers nu één op één gesproken en hen duidelijkheid gegeven over wat ik van hen verwacht." Wanneer hij andere keuzes in de selectie zal maken, wilde hij niet delen.