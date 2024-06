Frenkie de Jong geeft Oranje-fans hoop: 'Reëel om te denken dat ik rol van betekenis kan spelen'

Frenkie de Jong heeft nog altijd goede hoop dat hij Oranje kan helpen op het EK. De middenvelder is bezig aan een race tegen de klok, om op tijd fit te zijn voor het openingsduel van het toernooi tegen Polen, maar zelf staat hij er positief in.

De Jong raakte bij FC Barcelona geblesseerd, maar afgelopen weekend keerde hij wel terug in Zeist voor de voorbereiding van Oranje. De middenvelder deed bij de uitzwaaitraining de warming-up mee, maar ging daarna in de gym aan zijn herstel werken. De Jong weet zelf ook dat er nog wat werk aan de winkel is. "Er zijn nog veel stappen te zetten. Ik ben nog niet fit, dus kan je niet zeggen of het goed gaat komen. Het gaat zoals we voorzien hebben toen we het revalidatieproject in april zijn gezet. De eerste stap is aansluiten bij de spelersgroep", vertelt de middenvelder tegenover De Telegraaf.

Spelritme

Voor De Jong wordt het dus kantje boord, maar wat de middenvelder sowieso niet lijkt te gaan hebben is ritme. Zijn laatste speelminuten kreeg hij op 21 april. "Het liefst zou ik ook spelritme hebben en in vorm zijn, maar de situatie is zoals die nu is. Het blijft afwachten hoe ik terugkeer. Na mijn eerste enkelblessure ging het goed, maar de laatste keer voelde ik nog wat discomfort. Ik was nog geen honderd procent. In mijn hoofd was ik misschien meer met die enkel bezig dan goed voor me was. Toen ging het zes weken geleden mis in die wedstrijd tegen Real Madrid."

Risico

Volgens De Jong is zijn terugkeer bij Oranje zeker een risico, maar dat wil hij graag nemen. Eerder gaf bondscoach Ronald Koeman al aan dat hij de middenvelder altijd meeneemt en een uitzondering voor hem maakt als hij geblesseerd is. ""Je neemt altijd een risico als je terugkomt van een blessure. Ik heb het eerder ook gedaan en de enkel moet goed zijn. Zeker omdat dit de eerste keer is. Die enkel is medisch in orde. Bij goed herstel moet terugkeren geen probleem zijn." Het Nederlands elftal begint 16 juni aan het EK met een eerste groepswedstrijd tegen Polen.