Ruud Gullit blijft kritiek uiten op Frenkie de Jong: 'Dat ga ik Frenkie ook wel zeggen'

Twee goals en zes assists in 54 interlands. Frenkie de Jong staat niet bekend om zijn rendement, maar dat moet volgens Ruud Gullit anders. De voormalig wereldtopper gaat dan ook een boodschap aan Frenkie meegeven.

"Als je alleen maar passt en alleen maar afgeeft, dan ben je niet belangrijk", begon Gullit aan tafel bij Wytse van der Goot van Rondo. De presentator haakte meteen in met een quote van Frenkie, die reageerde op de woorden van Gullit. De Barcelona-middenvelder was het deels eens met de kritiek, maar zei ook: "Het ligt ook een beetje aan het team en de teamprestatie."

Gullit is het niet eens met die reactie. "En daarmee geeft-ie meteen aan dat hij afhankelijk is. Ik ga je wat zeggen, en dat ga ik ook tegen Frenkie zeggen. Johan Cruijff zei tegen mij: Ruud, je moet andere spelers beter laten voetballen. Waarom zei hij dat? Als je spelers om je heen beter laat voetballen, dan speel je zelf nooit slecht."

Uitzondering voor Frenkie

Nordin Amrabat zat ook aan tafel en die vroeg zich hardop af of Frenkie nu slecht speelt. Gullit was duidelijk: "Hij speelt wél slecht. Hij speelt niet naar het vermogen dat hij heeft. Of dan verlang ik te veel van hem."

Bondscoach Ronald Koeman wilde een fitte selectie en liet om die reden ook een paar half geblesseerde spelers uit de definitieve Oranje-selectie. Hij maakte enkel een uitzondering voor De Jong en Memphis Depay. Koeman ziet De Jong dan ook als een sterkhouder op het middenveld.

Slechts twee doelpunten dit seizoen

De 27-jarige middenvelder miste de afgelopen zes interlands wegens enkelblessures. Zijn laatste interland dateert van september 2023 tegen Griekenland. Sinds het WK van 2022, toen Louis van Gaal nog de bondscoach was, was De Jong niet meer betrokken bij een doelpunt bij het Nederlands elftal. Dit seizoen bij Barcelona was hij ook maar goed voor twee goals en géén assists in dertig wedstrijden in alle competities.