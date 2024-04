Vitesse kan mogelijk het seizoen niet afmaken: dit is de stand in de Eredivisie zonder de Arnhemmers

Dat Vitesse in enorme sportieve problemen zit, was al duidelijk met de 18e positie in de Eredivisie. Maar ook de financiële problemen stapelen zich op. Sterker nog: het is maar de vraag of de club uit Arnhem het huidige seizoen kan afmaken. Als het zover komt, heeft het terugtrekken van Vitesse grote gevolgen voor de andere clubs in de Eredivisie.

Vitesse dreigt niet alleen te degraderen, maar ook het voortbestaan van de club is in gevaar. Om volgend seizoen nog actief te zijn als betaalde voetbalorganisatie is de club in afwachting van de licentiecommissie van de KNVB, zo laat algemeen directeur Edwin Reijntjes weten op de clubsite: "Het al eerder benoemde ‘levende’ conceptplan krijgt iedere dag steeds meer vorm. Aanstaande maandag hopen we een reactie te ontvangen van de licentiecommissie en daadwerkelijk invulling te geven aan de plannen."

Vitesse-trainer Sturing laat ernst doorschemeren

Vitesse ging zaterdag met 6-0 ten onder tegen aanstaand landskampioen PSV, maar dat was niet het grootste nieuws wat er rond de Arnhemse club werd gemeld die dag. Trainer Edward Sturing liet voor de aftrap tegen ESPN weten dat Vitesse een gigantisch tekort heeft aan geld. Er bestonden al twijfels of Vitesse volgend seizoen nog zou bestaan, maar het is zelfs zo erg dat Sturing niet weet of de club het huidige seizoen wel kan afronden.

"Daar is ook een probleem, een liquiditeitsprobleem, ook voor dit seizoen. Daar zijn we nog druk mee. We hebben wel een groot probleem, dat heeft de directie ook gezegd", zegt Sturing.

SC Veendam en AGOVV

Als de KNVB de licentie van Vitesse per direct stopzet en de club het huidige seizoen niet kan afmaken dan heeft dat grote gevolgen. In dat geval worden alle competitieduels van Vitesse als niet gespeeld beschouwd. Ditzelfde gebeurde bij SC Veendam en AGOVV bij hun faillissement in 2013. Beide clubs kwamen uit in de Jupiler League waar de stand in de competitie volledig op de schop ging vanwege het groot aantal wedstrijden dat als niet gespeeld werd beschouwd.

In het document 'Reglementen betaald voetbal seizoen 2023-24' van de KNVB valt bovendien te lezen dat het faillissement van Vitesse grote gevolgen kan hebben voor de Eredivisie. In Artikel 14 uit de competitie, staat geschreven. "Het terugtrekken van een elftal door een betaaldvoetbalorganisatie uit de competitie gedurende een seizoen heeft tot gevolg dat: alle door dat elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd."

Aangepaste stand Eredivisie

Positie Club Wedstrijden Punten Verschil in punten 1 PSV 28 75 -6 2 Feyenoord 28 66 -6 3 FC Twente 28 54 -6 4 AZ 28 49 -6 5 Ajax 29 45 -3 6 NEC 28 44 -3 7 FC Utrecht 29 44 -1 8 Go Ahead Eagles 28 36 -6 9 Sparta 28 34 -6 10 SC Heerenveen 29 33 -3 11 Fortuna Sittard 29 32 -3 12 Almere City FC 28 29 -4 13 (+1) Heracles 28 29 -3 14 (-1) PEC Zwolle 28 28 -4 15 Excelsior 28 24 -1 16 RKC Waalwijk 28 18 -6 17 FC Volendam 28 18 -1

Grote gevolgen voor RKC en Volendam

In het linkerrijtje van de Eredivisie verandert er niet veel wanneer de wedstrijden met Vitesse worden weggelaten. Interessant is wel het gat tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De achterstand van de club uit Deventer ten opzichte van Utrecht is gegroeid van 3 naar 8 punten.

Vanaf plek 13 zien we een verandering met Heracles die een plek is gestegen ten opzichte van PEC Zwolle. Heracles wist thuis te winnen van Vitesse, maar op bezoek in het Gelredome werd verloren. Daardoor verliest Heracles slechts 3 punten. Bij PEC zie je juist dat er één keer is gewonnen en één keer is gelijk gespeeld tegen Vitesse, waardoor er 4 punten verloren gaan.

In de strijd om degradatie kan het wegvallen van Vitesse voor grote veranderingen zorgen. RKC Waalwijk won zowel thuis als uit van Vitesse, waardoor er 6 waardevolle punten verloren gaan. Bij degradatie-concurrenten Excelsior en FC Volendam gaat er slechts 1 punt van het totaal af. Mocht de club uit Arnhem de competitie niet afmaken moeten de Waalwijkers serieus oppassen voor directe degradatie met Volendam die op een gelijk aantal punten komt.