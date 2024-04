Michael van Praag had Alex Kroes graag nog met technische functie gezien: 'Maar konden we ons niet veroorloven'

Het is chaos in Amsterdam. Buiten de lijnen werd Ajax met 6-0 afgedroogd door rivaal Feyenoord en vooral in de bestuurskamer is er veel onrust. Michael van Praag geeft, een week na alle commotie, wat extra duiding.

"Wat je moet weten en wat misschien niet overal even duidelijk is overgekomen: ik vind de situatie met Kroes echt vreselijk. Verschrikkelijk voor Alex zelf, verschrikkelijk voor de club en dus zeker voor supporters", zo begint de voorzitter van de Raad van Commissarissen tegenover AjaxLife.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Ajax Kroes geschorst heeft, na het vermeend handelen in aandelen met voorkennis. Vervolgens werd er een onderzoek ingesteld en kwam aan het licht dat ook Van Praag aandelen zou hebben die niet goed geregistreerd zouden zijn.

Aandelen Van Praag

Van Praag ziet daar zelf niet zo'n heel groot probleem in. “Er zit een groot verschil tussen handelen met voorkennis of vergeten de aandelen met een briefje te melden bij de AFM. Over het eerste hebben we genoeg gezegd, het tweede is een administratieve fout."

Ook wordt de RvC-voorzitter verweten dat de schorsing van Kroes erg snel en plotseling was. Achter de schermen blijkt dit echter niet zo te zijn. "We hebben Alex niet meteen geschorst. We hebben acht dagen intensief overleg gehad met experts en juristen om tot een weloverwogen beslissing te komen."

Daarbij heeft Kroes ook zijn stem laten horen. "Alex heeft kunnen uitleggen hoe hij het ziet, maar de conclusie bleef – hoe pijnlijk ook – hetzelfde: je kunt geen algemeen directeur handhaven die dit in zijn bagage met zich meedraagt.”

Andere functie

Er werd ook gekeken naar andere mogelijkheden voor Kroes binnen Ajax, maar dat werd de club afgeraden. Van Praag zou Kroes zelf graag met een technische functie zien, maar dat konden de Amsterdammers zich eigenlijk niet permiteren. "Daar wonnen we advies voor in. In het kort was het advies: doe dat niet. Dat kun je je als beursgenoteerde onderneming niet veroorloven.”