Wens Ronald Koeman een stap dichterbij: nog één orgaan beslist over uitbreiding EK-selecties

Ronald Koeman weet bijna of hij 26 spelers in plaats van 23 mag selecteren voor het Europees kampioenschap deze zomer in Duitsland. De bondscoach van Nederland vroeg de UEFA om eens naar de grootte van de selectie te kijken. Bijna met resultaat, want alleen het Executive Committee moet nog beslissen over de uitbreiding.

Bij de vorige eindrondes beschikten de bondscoaches over selecties van 26 spelers. Op het EK in 2021 kwam dat wegens de coronapandemie. Het WK in Qatar werd middenin het seizoen gehouden en daarom mochten er 26 spelers mee. Koeman hoopt in Duitsland ook over zo'n brede selectie te beschikken.

"Ik vind het absurd dat je voor het EK maar 23 spelers mag selecteren", vertelde Koeman vorige maand. De bondscoach wees naar de vele blessures, met Frenkie de Jong als recent voorbeeld. "Je gaat richting het einde van het seizoen, daarin zal het alleen maar erger worden. Als er één speler wegvalt kan je al geen elf tegen elf meer spelen."

UEFA neemt binnenkort beslissing over speciaal verzoek Ronald Koeman voor grotere EK-selecties Bondscoach Ronald Koeman wilde na de oefenwedstrijd tegen Duitsland duidelijk maken dat hij pleit voor een ruimere selectie voor het EK komende zomer. De UEFA heeft maandag met de EK-deelnemers gesproken over dat idee en gaat ergens in de komende weken een beslissing nemen.

Executive Committee van de UEFA

Met een kleine meerderheid ging de wens van Koeman langs het National Team Competitions Committee. Dat betekent dat het Executive Committee van de UEFA nu aan zet is. Zij beslissen of het verzoek van Koeman er wel of niet komt. Franse media beweren dat die beslissing deze week nog valt.