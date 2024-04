'Wens Ronald Koeman gaat in vervulling: EK-selecties van 23 naar 26 spelers'

Ronald Koeman heeft zijn zin gekregen van de UEFA. De bondscoach opperde na de oefennederlaag tegen Duitsland dat de EK-selecties vergroot zouden moeten worden van 23 naar 26 vanwege het overvolle speelschema en de toename op blessures daardoor. Het Executive Committee van de UEFA moet er nog over beslissen, alleen dat lijkt een formaliteit.

Volgens De Telegraaf zal het laatste orgaan dat over de beslissing gaat niet dwars gaan liggen. Koeman lobbyde dus met succes bij de UEFA. Waarschijnlijk hielp het ook mee dat andere bondscoaches als Julian Nagelsmann van Duitsland en Gareth Southgate van Engeland zich ook beklaagden over te smalle selecties.

Bij de vorige eindrondes beschikten de bondscoaches over selecties van 26 spelers. Op het EK in 2021 kwam dat wegens de coronapandemie. Het WK in Qatar werd middenin het seizoen gehouden en daarom mochten er 26 spelers mee.

"Ik vind het absurd dat je voor het EK maar 23 spelers mag selecteren", vertelde Koeman vorige maand. De bondscoach wees naar de vele blessures, met Frenkie de Jong als recent voorbeeld. "Je gaat richting het einde van het seizoen, daarin zal het alleen maar erger worden. Als er één speler wegvalt, kun je al geen elf tegen elf meer spelen."

Executive Committee van de UEFA

Met een kleine meerderheid ging de wens van Koeman langs het National Team Competitions Committee. Dat betekent dat het Executive Committee van de UEFA nu aan zet is. Zij beslissen of het verzoek van Koeman wel of niet ingewilligd wordt. Franse media beweren dat die beslissing deze nog definitief zal worden gemaakt.