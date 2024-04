Zelfs zonder uitsupporters ontaardt Gelderse derby in rellen, NEC drukt Vitesse richting afgrond

NEC had sinds 1997 maar twee keer gewonnen in de Gelderse derby in Arnhem. Uitgerekend in het rampseizoen van Vitesse rekende NEC af met dat derbysyndroom. Het werd 3-0 voor de Nijmegenaren.

Vitesse speelde een wedstrijd zoals zovelen dit seizoen. Het scorend vermogen ontbrak. Als er wel doelpunten in het elftal hadden gestaan, dan was NEC al in de eerste helft opgerold. Vitesse was heer en meester, maar zag telkens NEC-doelman Jasper Cillessen op z'n weg. NEC liet helemaal niets zien en leek af te stevenen op de zoveelste Vitesse - NEC zonder winst.

In de tweede helft werd het duel grimmiger. Hoewel er geen uitsupporters waren in het Gelredome, braken er tussen de Vitesse-fans onderling ruzies uit. Zeker nadat Mees Hoedemakers de bezoekers op 0-1 had gezet. In de hoek naast het lege uitvak braken relletjes uit onderling. Fans voelden aan dat het nu of nooit was. Niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de club.

Beslissing via Hansen

Vitesse staat in de degradatiezone en móést winnen om nog zicht te houden op lijfsbehoud. Trainer Edward Sturing zei het al vooraf: het was deze wedstrijd winnen of niet. Het werd niet. Met nog tien minuten spelen besliste invaller Sontje Hansen de Gelderse derby in Nijmeegs voordeel: 0-2.

Staken

Daarna brak echt de hel los. Er werd vuurwerk op het veld gegooid, waardoor scheidsrechter Allard Lindhout niets anders kon doen dan staken. Ook op de harde kern van het Gelredome braken vervolgens rellen uit tussen de 'daders' van het vuurwerk en de rest. Na een korte onderbreking gingen de zeven minuten blessuretijd in, waarin NEC via Hansen ook nog de 0-3 maakte.

Bestaat Vitesse volgend seizoen nog?

Vervolgens ontstond er berusting in Arnhem. De fans werden doodstil. Vitesse staat door de nederlaag vijf punten achter op nummer 16 Excelsior. De helemaal veilige vijftiende plek van RKC is 7 punten. Vitesse heeft nog vijf wedstrijden te gaan om het vege lijf in de Eredivisie te redden. Zelfs als dat lukt, is het maar de vraag of de Arnhemmers volgend seizoen nog bestaan. Door een bestuurlijke crisis en mislukte overname is het nog de vraag of de KNVB een licentie afgeeft aan Vitesse voor profvoetbal.