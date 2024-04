Ajax Vrouwen - AZ gestaakt na zorgelijke medische situatie rond Femke Liefting, keepster is bij kennis naar ziekenhuis

Bij het vrouwenduel tussen Ajax en AZ is zaterdag een medische noodsituatie gaande. De wedstrijd is definitief gestaakt na een botsing van AZ-keeper Femke Liefting met een aanvalster van Ajax.

Na zeven minuten spelen op Sportpark De Toekomst in Amsterdam kwam Liefting ver uit haar doel. Ze botste vervolgens op de sprintende Ajax-speelster Chasity Grant. Liefting bleef roerloos op het veld liggen. Er ontstond veel paniek. AZ benadrukt dat er geen reanimatie heeft plaatsgevonden.

Speelsters schermden Liefting met doeken af en hulpverleners kwamen snel het veld op. Er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Vervolgens is de AZ-doelvrouw naar het ziekenhuis gebracht. De speelster is wel bij kennis en haar situatie is stabiel.

De wedstrijd van de #AZVrouwen is definitief gestaakt. Femke Liefting is gelukkig bij kennis. Veel sterkte aan Femke en alle betrokkenen. 🙏❤️ #ajaaz pic.twitter.com/ogRYR7fgWF — AZ (@AZAlkmaar) April 20, 2024

Liefting staat sinds een jaar in het doel van AZ. Ze kwam uit in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Vanuit daar maakte ze de overstap naar eredivisionist VV Alkmaar, waarvoor ze op 27 augustus 2021 haar debuut maakte tegen FC Twente. In 2022 tekende ze een profcontract waardoor ze ook in het seizoen 2022/23 bij VV Alkmaar speelde. Daarna verruilde ze die club voor AZ.

Bij het Noordhollands Dagblad liet Liefting eerder nog weten vol goede moed naar Amsterdam te gaan. "We zitten allemaal in positieve energie. Wij hoeven absoluut geen Ajax-angst te hebben", benadrukt Liefting. "Het is niet raar als we vanmiddag (zaterdag, red.) punten pakken. We hebben thuis verloren van Ajax, maar ook toen wel degelijk ons visitekaartje afgegeven."