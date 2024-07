TV-gids | Fans van Oranje Leeuwinnen moeten in de rust zappen bij cruciaal EK-kwalificatieduel

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond een cruciaal EK-kwalificatieduel. Tegen Noorwegen kan de ploeg van Andries Jonker zich plaatsen voor het Europees kampioenschap in 2025. Televisiekijkers moeten de afstandbediening in de buurt houden, want de tweede helft wordt op een andere zender uitgezonden dan de eerste.

Afgelopen vrijdag verzuimde Oranje tegen Italië het ticket voor het EK 2025 veilig te stellen. Door een doelpuntloos gelijkspel moet het dinsdagavond gebeuren in en tegen Noorwegen. De kans dat Oranje het EK misloopt, lijkt klein. Er zijn verschillende scenario's mogelijk, maar als het zelf niet verliest is het sowieso zeker van het eindtoernooi.

Een aantal fans van de Oranje Leeuwinnen zullen aanwezig zijn in de Noorse stad Bergen, waar de wedstrijd om 19.00 uur begint. Het gros van de supporters kijkt natuurlijk de wedstrijd op televisie. En waar normaal gesproken het hele duel op één zender wordt uitgezonden, is dat voor dit cruciale duel niet het geval.

Zenders Oranje Leeuwinnen: zappen in de rust

De wedstrijd begint om 19.00 uur in Noorwegen en is vanaf 18.45 uur 'gewoon' live te volgen op NPO 1. Daar kunnen de liefhebbers de eerste helft volgen. Dan zou de tweede helft ook op NPO 1 te zien zijn, toch? Nee dus. Voor de analyse van de eerste helft, de tweede helft en de nabeschouwing moeten fans zappen naar NPO 3. Daar wordt het restant van de wedstrijd live uitgezonden.

Waarom?

Een ongewoon besluit van de publieke omroep, maar die keuze is gemaakt vanwege de vliegramp met MH17. Die vond deze week exact tien jaar geleden plaats. Daarom wordt op NPO 1 vanaf 20.00 uur het NOS Journaal uitgezonden en is er aansluitend het programma NOS MH17 Muziek als Troost, waar de slachtoffers van de ramp op muzikale wijze geëerd worden. Nederland - Noorwegen moet daarom na de eerste helft wijken van de belangrijkste zender.