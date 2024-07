Andries Jonker houdt vast aan tactiek in cruciaal duel Oranje Leeuwinnen: 'We zijn geen Italianen'

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond een cruciaal duel in de EK-kwalificatie tegen Noorwegen. Het heeft op bezoek bij de Noorse vrouwen genoeg aan een punt, maar daar wil bondscoach Andries Jonker niet op gokken.

Oranje had zich vrijdag met een zege op Italië al kunnen plaatsen voor het EK van volgend jaar in Zwitserland, maar liet die kans liggen met een doelpuntloos gelijkspel. Het moet dus dinsdag in Noorwegen gebeuren en dat kan nog weleens een zenuwentoestand worden.

Oranje Leeuwinnen komen niet langs Italië: EK-deelname nog onzeker De Oranje Leeuwinnen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd te winnen van Italië in het EK-kwalificatieduel. Bij winst zou Nederland als groepswinnaar verzekerd zijn van deelname aan het eindtoernooi in 2025.

'We zijn geen Italianen'

Het is namelijk bijzonder spannend in de groep van Oranje, want de ploeg van Jonker leidt met acht punten. Noorwegen en Italië staan op zes punten, terwijl Finland er vijf heeft. De eerste twee plaatsen zich voor het EK en de andere twee gaan naar de play-offs. Als het duel tussen Italië en Finland in een gelijkspel eindigt, is Oranje dus sowieso zeker van een plek bij de eerste twee.

Jonker wil van al die scenario's niets weten. Hij gaat gewoon voor de overwinning in Noorwegen: "We zijn geen Italianen, geen resultaatvoetballers. Zo werkt het niet bij ons. We moeten doen waar we goed in zijn. We gaan niet speculeren op het resultaat van het andere duel. We willen winnen, punt."

Vol vertrouwen

Oranje wist vrijdag in Sittard de eerste kans op kwalificatie niet te benutten. Toch geeft dat duel vertrouwen: "We hebben delen van de eerste helft en de hele tweede helft prima gespeeld. Het was het spel dat we willen spelen, alleen een doelpunt ontbrak. Het geeft veel vertrouwen voor de wedstrijd van dinsdag."

Een opsteker was ook dat spits Vivianne Miedema na jarenlang kwakkelen voor het eerst sinds 2022 een hele wedstrijd in Oranje speelde. Ze lijkt ook fit genoeg om dinsdag mee te doen. "Ze heeft maandagochtend prima meegetraind, net als de rest van de speelsters. Als de dokter mij niets anders zegt, dan zou ze kunnen beginnen", vertelde de bondscoach.