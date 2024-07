Deze Oranje Leeuwin wordt vergeleken met Memphis Depay: 'Over de datum en nutteloos'

De Oranje Leeuwinnen grepen vrijdag tegen Italië niet de kans om zich te plaatsen voor het EK voor vrouwen. Het werd 0-0. Alweer geen goals dus voor het Nederlandse vrouwenteam, dat niet in grootse vorm steekt.

In vier van de vorige zeven interlands kwam Nederland niet tot scoren. En dat terwijl Vivianne Miedema bijna de gehele wedstrijd tegen Italië speelde. De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen raakte nog wel de lat. Haar inbreng is hard nodig, want eigenlijk lukt het Nederland al een paar jaar niet meer om (ook kleinere) tegenstanders makkelijk en met forse cijfers opzij te zetten.

Andries Jonker

Mogelijk houdt bondscoach Andries Jonker iets te lang vast aan vertrouwde namen. Iets wat zijn collega bij het mannenteam ook doet. Ronald Koeman heeft veel vertrouwen in bijvoorbeeld Gini Wijnaldum en Memphis Depay, de productiefste spelers in zijn eerste periode als Oranje-bondscoach. Maar in zijn tweede periode leveren ze amper (en was Wijnaldum een tijdje van de radar).

Sherida Spitse

Zou Jonker bijvoorbeeld niet moeten overwegen Sherida Spitse op een elegante manier op een zijspoor te zetten? De 34-jarige speelster veroorzaakte onder meer hands, al werd dat niet bestraft, en werd door de Italiaanse vrouwen keer op keer op snelheid geklopt. Op X vergeleken diverse volgers van het vrouwenteam haar met Memphis Depay. "Over de datum en nutteloos", zo verwoordde iemand het hard.

Spitse kan toch echt niet meer. Vrouwelijke versie van Depay. Over de datum en nutteloos. #nedita — RangerdangerOss (@RangerdangerOss) July 12, 2024

EK voetbal vrouwen

Jonker lijkt geen urgentie te voelen om de koers aan te passen. Begrijpelijk ook, nu de kwalificatiereeks bijna ten einde komt. " Aan de andere kant staan we nog steeds twee punten voor op onze achtervolgers, met nog één wedstrijd. We moeten het dinsdag afmaken", zei hij tegen de NOS. Dinsdag speelt Nederland tegen Noorwegen.

Training

Zaterdagmiddag hadden de speelsters van Oranje Leeuwinnen een openbare training op de campus van de KNVB in Zeist. Volgens story's op het Instagram-account van de voetbalbond kwamen daar circa duizend mensen op af. De speelsters namen hun tijd om te poseren met de fans.