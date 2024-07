Verloofde Daniëlle van de Donk onthult details over bruiloft met ploeggenote

Daniëlle van de Donk heeft een boekje opengedaan over haar trouwplannen. De speelster van Olympique Lyon en de Oranje Leeuwinnen is al een tijd verloofd met ploeggenote Ellie Carpenter en laat weten welke plannen over de trouwerij er al zijn gemaakt.

Dat doet Van de Donk als ze te gast is in de podcast Friendlies. Op nieuwjaarsdag maakte Van de Donk (32) bekend dat ze verloofd is met de acht jaar jongere Australische Carpenter. Met gaat ze volgend jaar trouwen. Om het allemaal te regelen, hebben ze een zogeheten wedding planner ingehuurd. "Want voor ons is het gewoon te gek om wat te organiseren", vertelt Van de Donk, terwijl ze enthousiast een ring laat zien om haar ringvinger.

Twee trouwlocaties

De bruiloft gaat in elk geval niet in Nederland plaatsvinden. En dat is niet zo gek, want de twee voetballen bij Olympique Lyon. "Laatst waren we kijken bij twee trouwlocaties in Zuid-Frankrijk", aldus Van de Donk. Een keuze heeft het stel nog niet gemaakt. "Ze waren allebei mooi. Ik zou niet weten hoe we moeten kiezen, dat is gewoon niet mogelijk."

Zuid-Frankrijk klinkt natuurlijk al als een heerlijke plek om te trouwen en dan kiezen Van de Donk en Carpenter ook nog voor de mooiste tijd van het jaar. "Het wordt volgend jaar in de zomer", onthult Van de Donk. De twee hebben dus nog even om de laatste knopen door te hakken.

Ook Daniëlle van de Donk kondigt afscheid bij Oranje Leeuwinnen aan, maar anders dan Lieke Martens Daniëlle van de Donk heeft haar afscheid bij de Oranje Leeuwinnen aangekondigd. De Nederlandse voetbalster, jarenlang een vaste kracht op het middenveld, heeft wel een ander traject gekozen dan collega-international Lieke Martens.

Huis in Lyon

Omdat Carpenter en Van de Donk samen voetballen in Lyon, zijn ze daar nu ook gesetteld. Het stel heeft een huis gekocht in de stad, vertelt Van de Donk: "Het voelt echt als mijn thuis. Alles waar ik van hou is hier. Het is geweldig."

Van de Donk en Carpenter zijn inmiddels zo'n twee jaar lang samen. Ze leerden elkaar kennen bij Lyon, waar Van de Donk begint aan haar vierde seizoen. Carpenter speelt er al een jaar langer.