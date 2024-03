Prijzengeld | Olav Kooij wint twee ritten in Paris-Nice, maar rijk wordt hij daar niet van

Olav Kooij vestigt zijn naam deze week tussen de topsprinters van het wielerpeloton. Het 22-jarige toptalent van Visma-Lease a bike schreef twee etappe in Parijs-Nice op zijn naam. Uiteraard staat daar prijzengeld tegenover, maar heel veel is het niet.

In totaal valt er 160.294 euro aan prijzengeld te verdienen in Parijs-Nice. De eindwinst is goed voor de hoogste bonus: 16.000 euro. De winst in een etappes is goed voor 4000 euro. De twee etappezeges van Kooij leverden dus 8000 euro op. Daarnaast zijn er prijzen voor de eindwinnaars van het puntenklassement (2000), het bergklassement (2000 euro), het teamklassement (1200) en het jongerenklassement (800). De strijdlustigste renner van de dag pakt 300 euro mee.

Prijzengeld Parijs-Nice

Positie Premie per etappe Premie eindklassement 1 4000 euro 16.000 euro 2 2000 euro 8000 euro 3 1000 euro 4000 euro 4 500 euro 2000 euro 5 400 euro 1600 euro 6 300 euro 1200 euro 7 300 euro 1200 euro 8 200 euro 800 euro 9 200 euro 800 euro 10 t/m 20 100 euro 400 euro

Prijzengeld Wimbledon

Een vergelijking met andere sporten gaat altijd mank, maar is toch leuk om te doen. Wat te denken van Wimbledon. De winnaar van het prestigieuze tennistoernooi ontvangt 2,75 miljoen euro. Als verliezend finalist mag je nog altijd 1,37 miljoen bijschrijven. Een plek in de halve finale is goed voor zeven ton.

Wielrenners in loondienst

In het wielrennen is het gebruikelijk dat prijzengeld onder de ploeggenoten en de staf wordt verdeeld. Ten opzichte van tennissers, die veel meer prijzengeld kunnen verdienen, hebben wielrenners het grote voordeel dat zij in loondienst zijn bij een ploeg. Het salaris, plus eventuele bonussen van een sponsor, vormt het grootste deel van de inkomsten van een renner. Medelijden met Kooij is dus zeker niet nodig.