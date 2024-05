Concurrent voor de Nederlandse sprinters in Giro valt weg: Biniam Girmay geeft op na twee valpartijen

In de vierde etappe van de Giro d'Italia heeft Biniam Girmay de ronde verlaten. De Eritreeër van Intermarché-Wanty kwam dinsdag in de natte rit twee keer ten val. Nadat de sprinter voor de tweede keer in aanraking kwam met het asfalt, besloot hij om af te stappen.

In de etappe naar Andora kreeg het peloton te maken met regenachtige en verraderlijke omstandigheden. Met nog 70 kilometer te gaan was de eerste valpartij met meerdere renners een feit. Onder meer Ben O'Connor, Matteo Trentin, Damien Touzé en Girmay gingen op het natte wegdek onderuit. Alle renners konden hun weg snel vervolgen, maar Girmay liet direct merken zeer aangeslagen te zijn.

Opnieuw onderuit

Girmay nam langs de weg zijn tijd, maar stapte uiteindelijk toch weer terug op de fiets. In zijn achtervolging om terug te keren in het peloton ging het opnieuw mis. Hij nam te veel risico in een bocht waardoor hij op hoge snelheid onderuit schoof.

Na zijn tweede valpartij werd vrij snel duidelijk dat Girmay zijn weg niet meer ging vervolgen. Een grote klap voor de renner en zijn team, aangezien Girmay de laatste etappes een goede indruk maakte. Maandag werd hij zelfs nog derde in de sprint in Fossano achter Tim Merlier en Jonathan Milan. Daarmee zien de Nederlandse sprinters met onder meer Olav Kooij en Fabio Jakobsen een sterke concurrent wegvallen.

In 2022 maakte Girmay zijn eerste opwachting in de Giro d'Italia. Die ronde maakte hij een sterke indruk en reed hij meerdere keren naar een goede uitslag. Als kers op de taart won hij op knappe wijze de sprint van Mathieu van der Poel in de tiende etappe. Echter ging het op het podium mis nadat Girmay bij het openen van de champagne de kurk in zijn oog kreeg. De volgende dag kon de onfortuinlijke renner niet meer van start doordat hij te veel last had van zijn oog.