Gemengde gevoelens over herstel Wout van Aert: 'Niet alles is met een operatie te verhelpen'

Van Aert is donderdag met succes geopereerd aan zijn gebroken borstbeen, sleutelbeen en meerdere ribben, zo bevestigde Team Visma. Volgens de artsen is echter niet elk letsel door de ingreep verholpen. Dat betekent dat zijn voorjaar erop zit en hij dus geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race rijdt.

Steven Claes, de broer en collega van behandelende arts Tom Claes laat weten dat de operatie volgens plan is verlopen. Het kwetsuur van Van Aert is echter erg complex en niet zomaar verholpen na een ingreep.

"Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed", vertelde Claes in De Afspraak. "Maar er zijn natuurlijk letsels die je niet met een ingreep alleen kunt verhelpen. Het zijn combinaties van complexe letsels die maken dat het meer is dan alleen maar een klassieke sleutelbeenbreuk. Bij complexe combinaties van letsels is het belangrijk dat we die een voor een goed bekijken. In het geval van Wout waren dat er jammer genoeg een hele hoop. En zeker voor atleten is elke kleine nevendiagnose bepalend voor de snelheid van het herstel."

Van Aert heeft nog een lange weg te gaan in zijn revalidatieproces, maar Claes heeft er vertrouwen in dat het goed komt. "Het bijzondere aan deze atleten is dat ze heel snel een soort knop kunnen omzetten. Dat heb ik gisteren al gevoeld bij hem. Het is verbazingwekkend hoe emotioneel weerbaar en veerkrachtig de meeste van die atleten zijn. Het voorjaar is duidelijk afgesloten en dan is er ook geen weg terug meer. De Giro? Daar praat ik niet graag over. Voor een renner met zo’n zware blessure is het belangrijk om een houvast te hebben waarin hij dag per dag verbetering kan zien. Dan is het zeker niet rustgevend voor het gemoed om die doelen al direct vrij ver en vrij concreet in de toekomst te gaan leggen."

Vreselijke val in Dwars door Vlaanderen

Wout van Aert is woensdag zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. Ongeveer 70 kilometer voor de finish ging de Belgische kopman met zeer hoge snelheid onderuit. De kopman van Visma | Lease a Bike bleef huilend op het asfalt liggen en werd afgevoerd met een ambulance. De Belgische alleskunner leek behoorlijk van slag.

Ook Jasper Stuyven werd in de ambulance gereden, hij greep naar zijn sleutelbeen. Die bleek in het ziekenhuis net als die van Van Aert gebroken. Pedersen kon de rit nog wel vervolgen, maar stapte niet veel later alsnog af.

Reactie Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike laat donderdag weten op X dat uit onderzoek werd bevestigd dat WvA een gebroken borstbeen, sleutelbeen en meerdere gebroken ribben heeft opgelopen na zijn valpartij. "Wout van Aert is vandaag succesvol geopereerd", laat het Nederlandse team weten.

"Het is onduidelijk wanneer Wout weer op de fiets kan stappen. De aankomende weken staan volledig in het teken van zijn herstel. De voorjaarsklassiekers zal hij daardoor missen. Zijn deelname aan de Giro d'Italia is nog onzeker. Op basis van zijn herstel zullen we de aankomende weken een beslissing nemen."

"Namens Wout willen wij iedereen bedanken voor alle steun. Hij hoopt nu in alle rust aan zijn herstel te kunnen werken", sluit de ploeg af op X.

Merijn Zeeman leeft mee met Van Aert

Merijn Zeeman, de sportieve baas van Visma, was aangeslagen na de valpartij van zijn kopman. "Dit is ongelofelijk triest", zei hij bij VTM. "Het was heel heftig en erg. Zo'n val is vreselijk om te zien. Als iemand zo kermt van de pijn is dat heel heftig", benadrukte Zeeman.

"Het is gewoon ongelofelijk jammer. Wij als ploegleiders leven enorm mee met de renners. We weten wat ze ervoor doen en hoe hard ze ervoor werken, dan is dit ongelooflijk triest."

Ronde van Vlaanderen

Ook Biniam Girmay stapte af. Daardoor werden veel van de favorieten voor de eindwinst van Dwars door Vlaanderen uitgeschakeld. De winst ging - als hele kleine pleister op de grote wonde - naar Matteo Jorgenson van Visma.

Mathieu van der Poel was voor Dwars van Vlaanderen al een van dé favorieten voor de Ronde en dat zal door de valpartijen van Van Aert en Pedersen alleen maar zijn toegenomen. De Nederlandse wereldkampioen deed woensdag niet mee en dat lijkt een slimme keuze te zijn geweest.