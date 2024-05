Giro d'Italia, etappe 18 | Vlakke rit naar Padova lijkt ideaal voor sprinters

In de achttiende etappe van de Ronde van Italië is het de beurt aan de snelle mannen. Veel sprinters zullen de afgelopen dagen hebben uitgekeken naar de vlakke etappe van 171 kilometer naar Padova. Met slechts één beklimming van vierde categorie lijkt alles op een massasprint uit te wijzen. Kan Jonathan Milan naar zijn vierde ritzege spurten? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

Een bergetappe die niet wordt gewonnen door Tadej Pogacar, dat lijkt deze Giro vrijwel onmogelijk. Toch kon Georg Steinhauser woensdag de zeventiende rit op zijn naam schrijven. De Duitse renner van EF Education-EasyPost herkende het goede moment in de groep der favorieten om in de aanval te gaan. Vanwege zijn goede tempo moest zijn medevluchter hem laten gaan. Met voldoende voorsprong begon hij aan de slotklim waar de overwinning niet meer in gevaar kwam. Pogacar snelde nog wel weg bij zijn concurrenten en kwam na anderhalf minuut als tweede over de streep.

Georg Steinhauser wint solo in Giro na zware bergetappe en houdt groep der favorieten achter zich Georg Steinhauser heeft de zeventiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een sterke kopgroep leek de zege te krijgen van het peloton, totdat dsm-firmenich PostNL besloot om het gat te dichten voor hun kopman. Echter volgde er geen aanval van Romain Bardet, waardoor Steinhauser zijn kans schoon zag. De Duitse renner van EF Education-EasyPost hield knap stand en boekte zo zijn eerste zege in een grote ronde.

Het parcours | Fiera di Premiero > Padova (178 km)

Na de start in Fiera di Primiero gaat het heuvelaf naar het enige gecategoriseerde klimmetje van de dag. In de gemeente Lamon ligt een beklimming van vierde categorie. Echter zal de klim van 3,5 kilometer à 5,6% geen grote rol gaan spelen in het verloop van de koers. De eerste tussensprint van de dag volgt na 40 kilometer, en op 45 kilometer van de finish ligt de tweede tussensprint.

De finale van de achttiende etappe leent zicht volledig voor de sprintersploegen die hun sprint optimaal kunnen voorbereiden. Een totaal vlak parcours brengt de renners naar finishplaats Padova. De laatste vijf kilometer telt twee cruciale bochten. Op ongeveer 900 meter van de streep slaan de renners linksaf, om vervolgens met nog 500 meter gaan naar rechts af te buigen. Vanaf dat moment loopt weg kaarsrecht naar de streep, waar de echte sprint in gang kan worden gebracht.

Profiel van de achttiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De Giro is alweer drie weken onderweg en dat begint in het peloton zijn tol te eisen. Waar bij de start van de ronde nog sprake was van een sterk sprintersveld zijn er nu veel snelle mannen uit koers. Maar met nog vier etappes te gaan liggen er nog wel twee kansen op een sprint. Naast de laatste etappe in Rome lijkt de rit van donderdag op het lijf geschreven voor de sprinters. De vluchters moeten van goede huizen komen om de sprintploegen te slim af te zijn. Vanwege het niet al te moeilijke profiel lijkt een massasprint vrijwel zeker.

Volgende Nederlandse renner moet opgeven in de Giro: sprinter David Dekker stapt af in zware bergrit Het gaat hard met de Nederlandse renners deze Ronde van Italië, nu ook Dekker heeft opgegeven. De sprinter van Arkéa-B&B Hotels kneep in de remmen tijdens de openingsfase van de zeventiende etappe. Daarmee is Dekker alweer de zevende Nederlander die deze ronde moet opgeven.

Met drie ritzeges is Jonathan Milan de absolute sprintkoning van deze Giro. De Italiaan van Lidl-Trek rijdt bovendien al vrijwel de gehele ronde in de paarse trui, die hij zo goed als zeker gaat prolongeren. De laatste twee sprints kwam niemand in de buurt van Milan. Dat heeft hij mede te danken aan zijn goede sprinttrein. Met Daan Hoole, Edward Theuns, Jasper Stuyven en laatste man Simone Consonni blijkt de lead-out van Lidl-Trek haast onklopbaar.

Jonathan Milan heeft hattrick in Giro te pakken en geeft concurrentie wederom het nakijken Jonathan Milan heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In een biljartvlakke rit kwam een massasprint nooit in gevaar. Even leken waaiers roet in het eten te gooien van Milan, maar hij kon toch terugkomen. In de sprint was er niemand in staat om de Italiaan van zijn derde zege van deze ronde af te houden.

Soudal Quick-Step beschikt over een sprinter die het Milan op pure snelheid lastig kan maken. Met Tim Merlier heeft de ploeg iemand huis die eerder deze ronde heeft aangetoond de Italiaan te kunnen verslaan. Bij de eerste beste kans voor de sprinters was het direct raak voor de 31-jarige Belg. Echter zijn we nu dik twee weken verder en is Merlier niet meer in de buurt geweest van een ritzege. Hij kwam ten val en had het moeilijk in de bergetappes. Kan hij nog een keer Milan het vuur aan de schenen leggen of beschikt hij niet meer over de goede benen?

De afgelopen twee edities van de Giro slaagde Alberto Dainese er in om met een ritzege naar huis te gaan. Toch lijkt de tijd voor de 26-jarige Italiaan nu echt te gaan dringen. Tot dusverre kwam hij nog niet verder dan een vierde plaats. De sprinter van Tudor Pro Cycling Team blijft iemand om rekening mee te houden in de massasprints. Vanwege de vele rappe mannen die al zijn afgestapt kan Dainese zomaar eens als verrassing boven komen drijven.

Alberto Dainese kwam deze ronde nog niet verder dan de vierde plaats © Pro Shots

Vanwege het vlakke profiel van de etappe lijken de kansen op succes voor Kaden Groves en Caleb Ewan flink af te nemen. Beide renners zijn nog op zoek naar een ritzege, maar dat lijkt een lastig verhaal te worden. Groves kwam wel twee keer dichtbij al had hij beide keren geen antwoord op de snelheid van Milan.

Pogacar bezorgde zijn ploeg deze Giro al vijf overwinningen. Maar met Juan Sebastián Molano heeft UAE Team Emirates in de sprints een andere troef in handen. De Colombiaan knapt veel werk op voor de rozetruidrager, waardoor hij vandaag misschien wel wordt terugbetaald. Zien we Pogacar wederom de sprint aantrekken voor de ploeggenoot?

Tot slot kunnen we Tim van Dijke niet vergeten. De renner van Visma | Lease a Bike kent een werkelijk bizar wielerseizoen, waarin hij al in meerdere koersen op het laatste minuut werd ingevlogen. Ook voorafgaand aan de Giro werd de 24-jarige Nederlander opgeroepen om de ploeg uit de brand te helpen. De alleskunner zag met Christophe Laporte, Olav Kooij en Cian Uijtdebroeks drie belangrijke renners wegvallen, waardoor de ambities van het team moesten worden bijgesteld. Tijdens de laatste massasprint ging Van Dijke zich mengen tussen de snelle mannen, en niet zonder succes. Hij reed knap naar de vierde plaats. Dus wie weet wat er vandaag voor hem mogelijk is.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jonathan Milan

** Tim Merlier, Alberto Dainese

* Kaden Groves, Caleb Ewan, Juan Sebastián Molano, Tim van Dijke

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Algemeen klassement voor etappe 18

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 63:31:18 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio Movistar Team +13:33 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei wordt in de Giro d'Italia gestreden om de roze trui. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken