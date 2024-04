Harry Lavreysen laat dominantie weer zien met opnieuw een hattrick in baanwielrennen in Milton

Harry Lavreysen is de beste baanwielrenner ter wereld en dat heeft hij ook zondag weer laten zien. De Nederlander pakte in Milton weer een hattrick en won dus op de keirin en het sprinttoernooi.

Op de teamsprint won Lavreysen samen met Jeffrey Hoogland en Roy van de Berg de finale overtuigend. Op de sprint won hij in de finale van Jaïr Tjon En Fa uit Suriname en een dag eerder op zaterdag versloeg hij landgenoot Jeffrey Hoogland in de finale van de keirin. Jack Carlin hield de Britse eer hoog op de keirin met zijn derde plek.

Topvorm

Lavreysen is dan ook in topvorm tijdens zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. In januari pakte hij ook al drie keer goud op het EK in Apeldoorn en nu deed de Nederlander dit dus dunnetjes over op de Nations Cup in het Canadese Milton. Voor Lavreysen beginnen nu de laatste voorbereidingen op het Olympische toernooi. Op 26 juli trapt het toernooi af in het Franse Parijs.