Weersomstandigheden nekken de favorieten: verrassende winnaar van helse editie Waalse Pijl

Stephen Williams heeft woensdagmiddag voor een enorme verrassing gezorgd. De Brit kwam als eerste over de streep tijdens de Waalse Pijl. In een helse editie van de koers in Wallonië vielen de grote favorieten al vroeg af vanwege de verschrikkelijke weersomstandigheden.

Het donderde en het bliksemde. Illustratief voor het verschrikkelijke weer was dat Tiesj Benoot naar een van de Visma | Lease a Bike-auto's toe moest om zijn handschoenen uit te laten trekken. De regenjacks bleven bijna de hel dag aan in het peloton.

Pidcock al vroeg eraf

Door de neerslag veranderde de koers drastisch. Grote namen als Tom Pidcock, zondag nog de winnaar van de Amstel Gold Race, en Mattias Skjelmose werden er al op meer dan 50 kilometer van de finish vanaf gereden. Opvallend was dat Uno-X juist wel liet zien sterk te zijn in de kou. De Noorse ploeg reed met vrijwel alleen maar renners uit Scandinavië en die leken de neerslag toch wat makkelijker te verteren.

Met een mannetje of 30 reed de groep naar de Muur van Hoei. Tim van Dijke opende het spel met nog ongeveer één kilometer te gaan om Benoot zo in goede positie te brengen. Het werd een enorme verrassing: Stephen Williams van Israel-Premier Tech. De Brit zat in de kopgroep en reed lange tijd met zijn hoofd in de wind.

Toch was hij de sterkste van de overgebleven mannen. Als enige nog met een regenjack en lange handschoenen aan demareerde hij en niemand kon volgen. "Ik hou ervan om in dit weer te rijden", verklaart Williams na afloop van de koers. "Mijn benen waren leeg en ik twijfelde ik het ging redden. Ik ben best emotioneel, want zo'n klassieker winnen is erg moeilijk."

Nederlanders

Na afloop stonden een paar verkleumde Nederlanders de aanwezige pers te woord. Daarin ging het natuurlijk vooral over de weersomstandigheden. "Die hagel, man. Alsof ze met stenen op je aan schieten zijn", zo zei Van Dijke na de finish. Bauke Mollema sloot zich bij zijn landgenoot aan. "Ik voelde mijn handen niet meer. Alle energie verdwijnt uit je lichaam."

Van Dijke was de beste Nederlander op plek twintig. Mollema kwam bijna vier minuten later over de finish en eindigde op de 35e plek. Pidcock en Skjelmose gaven uiteindelijk zelfs op. Vooral bij de Deen zag dat er niet best uit.