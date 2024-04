Is het wielrennen na ernstige valpartijen gevaarlijker dan ooit? Deze renners denken van wel

Het wielrennen werd de afgelopen weken opgeschrikt door zware valpartijen. Toppers als Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel liepen ernstige blessures op. Collega-wielrenners maken zich zorgen en vrezen voor nog meer incidenten in de toekomst.

Volgens Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike zit het wielrennen in een 'enge cyclus', zo vertelt hij aan CycleWeekly. Als er ernstige ongelukken gebeuren in het wielrennen, dan worden wielrenners volgens de Amerikaan ook onrustiger in het peloton. "Als je een crash zoals in de Ronde van het Baskenland ziet, dan denk je als renner: 'Oké, het enige dat ik kan doen om veilig te blijven tijdens een wedstrijd, is zoveel mogelijk vooraan rijden."

Merijn Zeeman (Visma-Lease a Bike) hekelt valpartijen en smeekt om start van SafeR Merijn Zeeman is bezig met zijn laatste jaar als sportieve baas van wielerploeg Visma-Lease a Bike. De voormalig amateurrenner wordt later dit jaar de algemeen directeur van voetbalclub AZ. Maar eerst wil hij nog wat dingen bereiken in het wielrennen, ook op het gebied van veiligheid.

Dat idee hebben alle andere renners ook, zo vertelt de Amerikaan. En dat zorgt weer voor een grote kans op ongelukken. "We zien dat het gevaarlijker wordt, dus gaan we voortduren vechten om vooraan te rijden. En het feit dat we dat doen, zorgt er waarschijnlijk voor dat we opnieuw crashen."

Niet tegen elke prijs winnen

De ervaren renner Luis Angel Maté (40) vindt net als Jorgenson dat het wielrennen gevaarlijker is. "De fietsen zijn sneller, de wegen zijn beter, maar fietsen is bovenal een weerspiegeling van de samenleving", vertelt de wielrenner van Euskaltel-Euskadi. "De huidige samenleving beweegt heel snel. Iedereen wil winnen, meer dan wat dan ook." De veertiger hoopt dat wielrenners hun verstand blijven gebruiken. "We moeten beseffen dat het niet de moeite waard is om tegen elke prijs te winnen."

'Kan niet geloven dat ik straks weer met mijn kinderen kan spelen': wielrenner deelt update na zware val in Baskenland De massale valpartij in de Ronde van het Baskenland zorgde voor een schok in de wielerwereld. Een van de zwaarste slachtoffers was Jay Vine. De Australiër van UAE Team Emirates deelde op maandagavond een update.

Slachtoffers door zware valpartijen

De veiligheid van wielrenners is opnieuw onderwerp van gesprek na de valpartijen in Dwars voor Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland. In de Belgische koers gingen onder meer Wout van Aert en Mads Pedersen tegen de vlakte, in het Baskenland waren Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jasper Stuyven en Jonas Vingegaard de grootste namen die schade opliepen.

Vingegaard was er heel slecht aan toe. De tweevoudig Tourwinnaar mocht pas deze dinsdag, zo'n twee weken na de val, het ziekenhuis in Vitoria-Gasteiz verlaten. Hij brak bij de val zijn sleutelbeen, liep een klaplong op en had inwendige bloedingen.

Jonas Vingegaard mag eindelijk ziekenhuis verlaten na vreselijke valpartij in Baskenland Jonas Vingegaard heeft bijna twee weken na zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland eindelijk het ziekenhuis in Vitoria-Gasteiz mogen verlaten. Visma | Lease A Bike, de ploeg van de tweevoudig winnaar van de Tour de France, meldt dat dinsdag op sociale media. Vingegaard liep bij zijn valpartij flink wat schade op.

Merijn Zeeman, ploegleider van Visma | Lease a Bike, vreest door de zware verwondingen voor de Tour de France-deelname van de titelverdediger. "Jonas trekt enkel naar de Tour als hij honderd procent is. De hoogtestage op de Sierra Nevada vanaf 6 mei mist Jonas al zeker. Als hij al naar de Tour gaat, zullen we het via een andere route moeten doen. Lukt het niet, moeten we met een ander scenario komen."

Het zou een domper zijn voor de ploeg. Eerder werd al duidelijk dat Van Aert door zijn verwondingen die hij opliep in Dwars door Vlaanderen niet meedoet aan de Giro. De Belg mistte ook al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.