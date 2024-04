Merijn Zeeman (Visma-Lease a Bike) hekelt valpartijen en smeekt om start van SafeR

Merijn Zeeman is bezig met zijn laatste jaar als sportieve baas van wielerploeg Visma-Lease a Bike. De voormalig amateurrenner wordt later dit jaar de algemeen directeur van voetbalclub AZ. Maar eerst wil hij nog wat dingen bereiken in het wielrennen, ook op het gebied van veiligheid.

In de Ronde van Baskenland waren er afgelopen week opvallend veel zware valpartijen. In de etappe van donderdag waren er zelfs drie slachtoffers van de elitecategorie: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic moesten de koers met zware blessures verlaten. Vrijdag kwam daar Mikel Landa bij, ook niet de minste (tweemaal derde in de Giro d'Italia).

SafeR

Wat de zware valpartijen van de laatste tijd veroorzaakt, daar zijn veel wielerkenners het eigenlijk wel over eens: koersen kiezen een te riskant parcours. Zandweggetjes, haarspeldbochten, wegen met hobbels en plots opdoemende bloembakken, greppels pal langs het randje: het zijn 'accidents waiting to happen'. Het moet wel mis gaan.

En ook over een mogelijke oplossing om het aantal incidenten in te dammen is er overeenstemming. Daartoe is namelijk een organisatie opgetuigd: SafeR (Safe Road Cycling). Die instantie heeft als doel om de veiligheid in de sport te vergroten. SafeR wordt gesteund door onder meer de ploegen Visma-Lease a Bike en Ineos en koersorganisaties Flanders Classics en ASO. Maar er zijn ook tegenwerkende krachten, legt Zeeman uit: "Sommige ploegen houden het tegen. Maar laten we nu alsjeblieft beginnen. Dit is zo slecht voor de sport."

Controle

Het plan van SafeR zit zo in elkaar: een groepje professionals komt het parcours van een koers controleren en kan correcties afdwingen als er gevaren worden ontdekt. Ook kunnen renners die te veel risico's nemen worden bestraft. Denk aan sprinters die in de laatste tientallen meters erg wild van hun lijn afwijken en daarmee hun concurrenten in gevaar brengen.

Zeeman zegt over SafeR: "De organisatie staat, maar zij zitten te wachten op het laatste duwtje om operationeel te worden. Laten we nú starten. De valpartijen van de afgelopen weken zijn zo slecht voor het imago van de sport. Ongelukken kun je nooit voorkomen, dat is helaas inherent aan de sport. Het is een snelheidssport. Maar we kunnen er wel alles aan doen om het risico te verkleinen. De val in Baskenland maakt me boos en verdrietig."

