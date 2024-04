'Kan niet geloven dat ik straks weer met mijn kinderen kan spelen': wielrenner deelt update na zware val in Baskenland

De massale valpartij in de Ronde van het Baskenland zorgde voor een schok in de wielerwereld. Een van de zwaarste slachtoffers was Jay Vine. De Australiër van UAE Team Emirates deelde op maandagavond een update.

Vine brak een nekwervel en twee borstwervels in zijn ruggengraat bij de valpartij van donderdag, waar ook Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic bij betrokken waren. Via Instagram liet Vine vanuit het ziekenhuis van zich horen. "Ik volg heel nauw het plan van de artsen. Ik heb met een rollator mijn eerste stappen al gezet in mijn kamer. Dat was best emotioneel, na alles wat ik heb meegemaakt."

De renner uit de ploeg van onder meer Tadej Pogacar is opgelucht dat hij volledig lijkt te herstellen van zijn zware val. "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik op een dag weer kan lopen en spelen met mijn kinderen." Hij geeft in zijn post ook toe erg bang te zijn geweest. "Het was een paar dagen best eng, toen ze nog niet wisten of er zich een neurologische complicatie zou voordoen of dat er toch een operatie moest plaatsvinden."

Wanneer Vine weer op de fiets te bewonderen is, blijft afwachten. Net als bij Vingegaard en Evenepoel, die ook zwaar gehavend waren door de val, lijkt het in elk geval nog lang te duren. "Er is nog een lange weg te gaan, maar ik kijk ernaar uit het proces te beginnen", zo besluit Vine zijn post.

Operatie bij Vingegaard

Vingegaard, het andere grote slachtoffer, werd deze week geopereerd. hij brak zijn sleutelbeen, meerdere ribben en kampt met een klaplong. Ongeveer een halfjaar geleden stapte Vingegaard overigens naar het veiligheidsbureau Safe Cycling om hen te waarschuwen voor het parcours. Zij hebben dit aangekaart bij de organisatie van de koers, maar die lieten vervolgens niks meer van zich horen.

