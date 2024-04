Jonas Vingegaard mag eindelijk ziekenhuis verlaten na vreselijke valpartij in Baskenland

Jonas Vingegaard heeft bijna twee weken na zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland eindelijk het ziekenhuis in Vitoria-Gasteiz mogen verlaten. Visma | Lease A Bike, de ploeg van de tweevoudig winnaar van de Tour de France, meldt dat dinsdag op sociale media. Vingegaard liep bij zijn valpartij flink wat schade op.

"Hallo allemaal, het is tijd om het ziekenhuis te verlaten", citeert de ploeg Vingegaard in een bericht op sociale media. De Deen is blij met alle zorg en steun die hij gekregen: "Ik wil de medici bedanken dat ze zo goed voor me gezorgd hebben. Ik heb heel veel berichten, cadeau's en tekeningen gekregen, hartverwarmend! Nu is het tijd om volledig te herstellen."

Vingegaard kwam twee weken geleden tijdens de Ronde van Baskenland hard ten val. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen, liep een klaplong op en had inwendige bloedingen. Ook Remco Evenepoel en Jasper Stuyven waren bij de harde crash betrokken. Met hen gaat het inmiddels een stuk beter.

Good news! A message from Jonas 🍀❤️



Zes weken wachten met vliegen na klaplong

Het is wel nog de vraag of Vingegaard snel naar huis kan. Hij is geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar met een klaplong kan het gevaarlijk zijn om in het vliegtuig naar Denemarken te stappen. De druk in de cabine van een vliegtuig kan voor complicaties zorgen.

Medici raden aan om zo'n zes weken te wachten met vliegen na het oplopen van een klaplong. De renner en zijn team zouden volgens het medium het aanbod hebben gekregen van een terugvlucht met een speciaal medisch vliegtuig, maar het is nog onduidelijk of ze daar gebruik van gaan maken.

Vrezen voor Tour-deelname

Merijn Zeeman, ploegleider van Visma | Lease a Bike, vreest door de zware verwondingen voor de Tour de France-deelname van de titelverdediger. "Jonas trekt enkel naar de Tour als hij honderd procent is. De hoogtestage op de Sierra Nevada vanaf 6 mei mist Jonas al zeker. Als hij al naar de Tour gaat, zullen we het via een andere route moeten doen. Lukt het niet, moeten we met een ander scenario komen."