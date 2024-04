Jonas Vingegaard heeft operaties achter de rug na zware val in het Baskenland

Renner van Team Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard is deze week twee keer geopereerd aan zijn verwondingen na zijn zware valpartij. De tourwinnaar liep onder meer enkele breuken op. De operaties zijn succesvol verlopen, maar nu is de vraag of hij op tijd fit is voor de Tour de France.

De ploeg laat op sociale media weten dat Vingegaard succesvol is geopereerd aan zijn sleutelbeen. "Hij zal de komende weken besteden aan zijn herstel. Het is nog niet duidelijk hoelang dit zal duren”, laat Visma | Lease a Bike weten. “Het gaat goed met hem en hij zegt dankbaar te zijn voor de vriendelijke woorden van iedereen de laatste dagen.”

Update on Jonas Vingegaard:



Jonas had a successful operation on his collarbone.



He will now spend the next few weeks recovering. It is not yet clear how long this will take.



He is doing well and expresses his gratitude to everyone for their kind words over the past few… — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 9, 2024

Operatie aan klaplong?

Op de website van de ploeg werd al eerder duidelijk dat Vingegaard naast het breken van zijn sleutelbeen en meerdere ribben kampt met een klaplong. Sinds hij met een brancard werd afgevoerd van de plaats van het ongeval verblijft de Deense renner in het ziekenhuis in Spanje. De klaplong had de grootste prioriteit waardoor Vingegaard maandag daar als eerste aan is geopereerd, meldt het Spaanse Marca. Hij ligt nog altijd op de 'intensive care' waar zijn vrouw Trine Hansen, die na het ongeval afreisde naar het Baskenland, bij hem is. Desondanks laat de Nederlandse ploeg niks weten over een eventuele operatie aan zijn klaplong.

Merijn Zeeman twijfelt over deelname Wout van Aert en Jonas Vingegaard in Giro en Tour: 'Veel scenario's in de maak' De gifbeker bij Visma | Lease a Bike moet op dit moment helemaal leeg. De Nederlandse ploeg beleefde een goede start van het voorjaar, maar door valpartijen kon dit geen vervolg krijgen. Kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn aan het herstellen van de opgelopen blessures, waardoor hun deelname aan respectievelijk de Giro d'Italia en Tour de France alles behalve zeker is.

Grote valpartij

Donderdag ging het helemaal mis. In de afdaling gingen onder meer favorieten en grote namen Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic hard onderuit. De koers werd stilgelegd en er moesten meerdere ambulances aan te pas komen, waaronder voor Vingegaard. De kopgroep mocht nog rijden voor de eindzege, terwijl het peloton rustig naar de finish fietste.

Winnaar dramatisch verlopen etappe Baskenland juicht amper, gruwelijke valpartij ontsiert Spaanse koers De Ronde van Baskenland is donderdag een kleine dertig kilometer opgeschrikt door een zeer zware valpartij in de afdaling van de voorlaatste klim. Een groot aantal renners ging in een bocht naar rechts onderuit. Verschillende van hen zijn per ambulance afgevoerd. De koers werd geneutraliseerd.

Waarschuwing

Vingegaard wist dat het een gevaarlijke afdaling was in het Baskeland. Ongeveer een halfjaar terug stapte hij naar het veiligheidsbureau Safe Cycling om hen te waarschuwen voor het parcours. Zij hebben dit aangekaart bij de organisatie van de koers, maar die lieten vervolgens niks meer van zich horen.

Jonas Vingegaard waarschuwde halfjaar geleden al voor gevaarlijke afdaling; organisatie deed niks Jonas Vingegaard zou enkele maanden geleden al gewaarschuwd hebben voor de afdaling waar het donderdag misging tijdens de Ronde van het Baskenland. De organisatie greep echter niet in.

De schrik zat er bij de renners in het peloton goed in. Zowel bij Visma | Lease a Bike als bij Soudal - Quickstep ontfermden zij zich over hun kopmannen. Wat zij zagen was niet prettig. "Ik had het er echt even moeilijk mee", zo zei Visma-renner Milan Vader na afloop.

Fikse kritiek

Niet lang na het goede nieuws dat iedereen stabiel was, kwam de forse kritiek opzetten. Zo was oud-wielrenner Thijs Zonneveld niet te spreken over de valpartij. "Ik kon er zelf niet naar blijven kijken. We kregen vijf of zes herhalingen en de Baskische tv zette er een muziekje onder. De beelden werden overal rondgepompt, terwijl er renners aan het zuurstof worden afgevoerd in de ambulance. Ik vind het echt ziekmakend. Ik ben echt wel boos."