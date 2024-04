'Het is een hel voor ons': ouders Jonas Vingegaard hebben nog altijd niet met hun zoon gepraat

De ouders van Jonas Vingegaard zeggen door een hel te gaan. Een week na zijn valpartij hebben zijn ouders nog steeds geen contact met hem gekregen.

De zoon van Claus Vingegaard kwam hard ten val in de Ronde van het Baskenland. In gesprek met de Deense krant Ekstrabladet zegt de vader: "Het is echt een hel voor ons. Een week na z’n val hebben mijn vrouw en ik nog altijd niets van Jonas kunnen horen. We kregen gewoon de kans nog niet. Noch met hem, noch met zijn vrouw, noch met het team. Ik weet niet hoe dat mogelijk is, maar het is dat het zo moet zijn zeker?"

Vingegaard werd afgelopen maandag geopereerd aan zijn verwondingen en ligt nog altijd in een ziekenhuis in Vitoria. Zijn ouders, Claus en Karina, ontvangen slechts kleine updates. "We weten eigenlijk alleen wat we in de media lezen. Het is niet dat we hem niet willen bezoeken in Spanje, maar op dit moment denk ik niet dat we dat moeten doen. We ontvangen slechts kleine updates."

Jonas Vingegaard in het ziekenhuis

Het Laatste Nieuws heeft meer informatie over Vingegaard. Volgens het Belgische medium heeft de wielrenner nog inwendige bloedingen en zijn daarom nog niet alle operaties uitgevoerd. Hij zou dan ook nog op de intensive care liggen of hebben gelegen. Visma | Lease a Bike, de ploeg van Vingegaard, mag niks over de zaak zeggen.

Teambaas Merijn Zeeman kan logischerwijs nog niet zeggen of Vingegaard mee zal doen aan de Tour de France. Hetzelfde geldt voor Wout van Aert, die ook ten val kwam.