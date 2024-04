Lorena Wiebes in tranen na knotsgek einde Amstel Gold Race: 'Ik zag Marianne niet aankomen'

Direct na de finish was het voor Marianne Vos nog even onduidelijk of ze nou gewonnen had, maar snel daarna kwam de overwinningskreet en de hand in de lucht. Lorena Wiebes was in tranen na haar blunder.

Op de vraag wat vandaag de grote les van finishen is, antwoordde Marianne Vos met "blijven gaan" tegen de NOS. Hierna vervolgende Vos snel met: "Het is natuurlijk ontzettend balen voor Lorena, zoiets". Volgens Vos had het haar ook kunnen overkomen in 2021, toen zij ook begon met juichen en de rest er ook kort op zat.

"Ik moet tot de streep, tot de streep, tot de streep", is wat er door het hoofd van Vos ging toen Lorena Wiebes haar handen in de lucht deed. Op dat moment had ze nog niet door dat ze er overheen zou gaan. Toen Vos uiteindelijk kreeg te horen dat ze had gewonnen, kwam daar de overwinningsschreeuw en de hand in de lucht.

Driedubbel gevoel

Voor Marianne Vos was de overwinning wel een driedubbel gevoel door wat er allemaal tijdens de vrouwenkoers is gebeurd. "Een ongeluk onderweg waarvan je niet helemaal weet hoe het is. En vervolgens de herstart, en je kan je verplaatsen in Lorena", legt Vos uit. De overwinning moet nog even bezinken bij haar, maar blij is ze in ieder geval wel.

Lorena Wiebes in tranen

Na de finish is het verdriet groot voor Lorena Wiebes. Ze barst in tranen uit nadat ze door heeft dat ze de overwinning heeft weggegeven.

🚴🇳🇱 | Tranen bij Lorena Wiebes na deze weggegooide overwinning... 😢😢 #AGR



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 14, 2024

Ondanks haar blunder, staat Lorena Wiebes al heel snel voor de camera bij NOS om haar verhaal te doen. "Ik legde de focus te veel op rechts, waardoor ik Marianne niet zag aankomen", vertelt Wiebes. "Toen zag ik op de finish Marianne en dacht ik: ah, misschien toch niet."

Wiebes noemt haar blunder gewoon heel dom en een goed leerpuntje. De volgende keer gaat ze echt doorsprinten tot de lijn.