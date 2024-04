Motorongeluk bij Amstel Gold Race: vrouwenkoers stilgelegd en ingekort

De vrouwenkoers in de Amstel Gold Race is zondagochtend stilgelegd vanwege een ongeluk met een politiemotor die voor het peloton reed. De politieagent is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Iets na 11.00 uur kwam de politieagent in botsing met een auto op de Bergseweg in Voerendaal. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Politie Eenheid Limburg heeft via X laten weten dat de Bergseweg is afgesloten voor politieonderzoek. De mannenkoers wordt omgeleid via een alternatieve route en koersen via de Korenweg.

Een politiemotorrijder is vanmorgen rond 11.00 u gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Bergseweg in #Voerendaal tijdens het begeleiden van de Amstel Gold Race. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Bergseweg is afgezet voor onderzoek door TTOV. — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) April 14, 2024

Vrouwenkoers flink ingekort

Na meer dan een uur oponthoud, is het vrouwenpeloton geneutraliseerd en van de Bergseweg naar de voet van Sibbergrubbe gebracht. De nieuwe start zal beginnen bij de eerste keer dat het peloton over de streep van de finish komt. De organisatie laat weten dat de lokale ronde nog maar drie keer wordt verreden.

Het vrouwenpeloton rijdt compact samen naar Valkenburg, en vanaf daar zal er nog 56 kilometer koers over zijn. De laatste ronde met de hernieuwde finale zal over smallere wegen tussen de Bemelerberg en de afdaling Daalhemmerweg gaan.