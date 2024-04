Mathieu van der Poel favoriet voor Amstel Gold Race: 'Het is gewoon niet normaal'

De Amstel Gold Race staat dit weekend weer op de kalender. Zondag 14 april klinkt het startschot in Maastricht. Bij de mannen is er één absolute favoriet voor de winst, de ongenaakbare Mathieu van der Poel. Het zou zijn derde overwinning deze maand betekenen, maar volgens oud-winnaar Michael Boogerd blijft het daar niet bij.

"Luik-Bastenaken-Luik is volgende week", legt Boogerd uit bij De Telegraaf. Als iemand vier keer in april kan winnen, is hij (Van der Poel, red.) het. Ik zou niemand anders weten. Als dat lukt, zou het ongekend zijn,” aldus de oud-winnaar van de wielerwedstrijd. Hij heeft groot respect voor Van der Poel, die zich laat vergelijken met wielren-legende Eddy Merckx.

"Wat hij laat zien, is bijna niet te geloven", legt Boogerd uit. "Ik heb Eddy Merckx niet met eigen ogen zien rijden, dus ik ken hem dus vooral van de geschiedenis. Dit komt toch wel in de buurt. Niemand was de afgelopen decennia zoals Mathieu nu is. Hij is voor mij een dusdanige grootheid, daar moet je je hoed gewoon voor afnemen. Niet normaal wat ik allemaal zie.”

Luik-Bastenaken-Luik is wel wat anders dan de Amstel Gold Race. Laatstgenoemde rijdt Van der Poel immers voor eigen publiek. "Dan wil je altijd top zijn. Misschien ligt zijn focus iets meer op Luik. Die heeft hij nog nooit gewonnen. En bovendien is daar meer tegenstand, want daar staat Tadej Pogacar aan de start."