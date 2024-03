Meer dan 50 duizend (!) hoogtemeters: bizar zware voorbereiding Wout van Aert op aankomende klassiekers

Wout van Aert heeft er drie weekjes Tenerife opzitten. Dat klinkt als een rustgevende tijd voor de Belg van Team Visma | Lease a Bike, maar niks is minder waar. De cijfers van de wielrenner spreken boekdelen van een bizar zware hoogtestage.

Op Strava was de trainingsarbeid van Van Aert mooi bij te houden. Daar kwamen na drie weken zweten en zwoegen zeer indrukwekkende cijfers uit rollen. Zo zat de Belg meer dan 75 uur op de fiets, deed hij op twee dagen een extra 'ritje' en begon hij driemaal zijn dag ook nog eens met een ochtendloopje. Op maar één dag kwam er niks op de app te staan. Een zeldzame rustdag voor Van Aert.

Bizarre cijfers

In de 75 uur dat de Belg op de fiets zat legde hij 2190,92 kilometer af. Dat verdeelde hij over 21 dagen: een gemiddeld aantal van zo'n 104 kilometer per dag. Flinke kilometervreters waren die ritten dus en denk maar niet dat het eenvoudige stukken waren. In totaal legde Van Aert, samen met ploeggenoten Jan Tratnik, Tiesj Benoot en Per Strand Hagenes, ook nog eens 53354 hoogtemeters af.

Ook evenaarde Van Aert de snelste tijd van Miquel Lopez op de Granadilla. Allebei reden zij in 15 minuten en 26 seconden naar boven.