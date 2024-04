Dag na vreselijke valpartij van Vingegaard en Evenepoel gaat het weer mis in Ronde van het Baskenland

Opnieuw is de Ronde van het Baskenland opgeschrikt door een valpartij. Donderdag ging het vreselijk mis en vielen onder anderen Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic hard in een afdaling. Een dag later moesten er ook al snel renners opgeven na een nieuw incident.

Na ongeveer twee uur koers in de vijfde etappe gingen meerdere renners onderuit. Het bekendste slachtoffer was Mikel Landa. De Spanjaard van Soudal-Quick Step moest vanwege de valpartij opgeven, net als ploeggenoot Gil Gelders en Movistar-renner Gonzalo Serrano. Landa hield een sleutelbeenbreuk over aan de valpartij.

Gebrokken ribben Vingegaard

Een dag eerder ging was de schade nog veel groter, na een massale valpartij tijdens een afdaling. Onder andere Vingegaard van Visma | Lease a Bike was er slecht aan toe en werd een half uur lang behandeld langs de weg. De paniek was groot na de val van de kopman.

De ploeg kon na de onderzoeken laten weten dat de schade 'meevalt' bij Vingegaard. Hij is inmiddels stabiel en onderzoek heeft aangetoond dat hij een gebroken sleutelbeen heeft en meerdere gebroken ribben. Ook Roglic en Evenepoel waren zwaar gehavend en moesten opgeven. De Belg liep twee breuken op.

Roglic en Evenepoel waren de nummers één en twee in het algemeen klassement. Mattias Skjelmose is vanwege het uitvallen van dat duo de nieuwe leider in de ronde. Hij behield de leiderstrui. De ritwinst ging naar Romain Gregoire.

Kritiek op Baskische televisie

De Baskische televisie kreeg na de massale valpartij veel kritiek. "Het was vreselijk, echt vreselijk", aldus journalist Thijs Zonneveld. "Ik kon er zelf niet naar blijven kijken. We kregen vijf of zes herhalingen en de Baskische tv zette er een muziekje onder. De beelden werden overal rondgepompt, terwijl er renners aan het zuurstof worden afgevoerd in de ambulance. Ik vind het echt ziekmakend. Ik ben echt wel boos."

"En nog een shot van de renners die daar liggen", ging Zonneveld verder. "Jay Vine werd bewusteloos afgevoerd. Die is gelukkig weer bij bewustzijn gekomen in de ambulance. Maar voor hetzelfde geld is hij dood. What the F*ck zijn we mee bezig?!"

Rotsenblokken langs de weg

Ook de organisatie ontving de nodige verwijten. Langs de kant van de weg, in het gras, lagen flinke rotsblokken en een betonnen goot. Een aantal renners kwam daarmee in botsing.